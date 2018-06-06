Почему за некрещеных ставят свечи

Существует, конечно, определенный регламент по поводу того, как следует вести себя в православном храме. Но в то же время бытует и множество мифов о том, что в церкви запрещено делать. Между тем некоторые из них частично или полностью не соответствуют действительности.

В церкви нельзя разговаривать

В принципе запрета на разговоры между верующими нет. Другое дело, что они не должны быть пустыми, нельзя говорить громким голосом, шуметь или смеяться. Ведь в храмах очень мощная акустика, и это может помешать отправлению богослужения.

Некрещеным и приверженцам других религий нельзя посещать православную церковь

На самом деле можно. Им запрещено только присутствие на евхаристическом каноне. Так называют период после чтения Евангелия до конца литургии, включая причастие Христовых Тайн.

Некрещеный человек имеет право целовать иконы, святые мощи, крест. Но ему нельзя участвовать в таинствах, причащаться, вкушать святую воду или освященные просфоры, выходить к миропомазанию.

За некрещеных нельзя молиться и ставить свечи

Ставить свечи и молиться за некрещеных можно. А вот подавать записочки за здравие или упокой не прошедших крещение не допускается.

Женщинам нельзя входить в храм в брюках

Это действительно не приветствуется, но в наше время, когда многие женщины носят брюки, допускаются отдельные послабления. Главное, чтобы голова и тело были прикрыты. Обязателен платок, но если вы пришли в храм в брюках вместо юбки, вас никто не выгонит. Главное — чтобы брюки или юбка, да и остальная одежда тоже не открывали тело, не выглядели слишком вызывающе. Обязательно надевать юбку, если женщина отправляется к причастию.

Нельзя посещать церковь во время месячных

Большинство женщин отказываются от посещений храма в критические дни. Однако запрет существует не на сами посещения, а на прикосновение к святыням. Женщине, у которой месячные, нельзя, например, целовать иконы и причащаться.

Нельзя ходить в церковь беременным

Напротив, беременной женщине желательно почаще бывать в храме и еженедельно причащаться Христовых Тайн. Миф о запрете возник, вероятно, потому, что беременной может оказаться тяжело стоять на службе, ей может стать плохо, а также потому что в храм часто приходят люди, практикующие магию, душевнобольные или просто недобрые, которые могут сглазить беременную и ее будущего ребенка, напугать ее или оказать другое негативное воздействие.

Животные не могут находиться внутри храма

Это касается в первую очередь собак, так как собака считается по церковным канонам «нечистым» животным. А вот кошке в помещении храма находиться дозволяется. Кошки часто живут при храмах. Но вряд ли кто-то одобрит, если вы явитесь на церковную службу в компании со своим питомцем.

В церкви нельзя фотографировать и вести видеосъемку

Не рекомендуется фотографировать лишь там, где вспышка может ухудшить изображение, например, у икон. Но в принципе съемка не запрещена. Ведь есть люди, которые по состоянию здоровья не могут прийти в храм, а им тоже хочется посмотреть на богослужение или убранство церкви. Правда, прежде чем проводить съемку, лучше спросить разрешения у дежурного по храму.