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Техногенные катастрофы, убившие тысячи людей
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Техногенные катастрофы, убившие тысячи людей 

Рамблер 5 часов назад
Технический прогресс подарил нам множество благ, но и значительно ухудшил экологическую обстановку на планете. Из-за техногенных катастроф уже погибли тысячи людей, но, к сожалению, нельзя исключить повторения страшных аварий в будущем. А пока вспомним о главных техногенных катастрофах за последние сто лет.
1. 4 июня 1989 года в СССР произошла чудовищная железнодорожная катастрофа. Когда два поезда двигались навстречу друг другу, случился взрыв. Позднее выяснилось, что в проходившем неподалёку газопроводе образовалась трещина, из неё вытек газ и собрался в низине. Неизвестно, что вызвало взрыв этого газа. Взрыв был настолько силён, что в городе, находящемся в 10 километрах от места ЧП, выбило стёкла, а столб пламени был виден с расстояния 100 километров. Погибло 575 человек.
2. 26 апреля 1986 года произошёл взрыв на Чернобыльской АЭС. Из полностью разрушенного реактора в атмосферу попали радиоактивные вещества. Из зоны поражения эвакуировали 135 000 человек. Катастрофа на ЧАЭС стала крупнейшей ядерной катастрофой в мировой истории.
3. 3 декабря 1984 года произошла авария на химическом заводе в индийском городе Бхопал. Только в первый день погибло более 3 000 человек. В последующие годы от последствий аварии умерло ещё 15 000.
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