Чем закончилась Русско-английская война

Сложные трехсторонние взаимоотношения между Россией, Англией и Францией в первой половине XIX века привели сначала к войне русских с англичанами, в которой Петербург был поддержан Парижем.

А спустя несколько лет ситуация кардинально изменилась — и теперь уже Франция воевала с Россией, а союзниками у русских выступали англичане. Правда, реальной помощи от Лондона Петербург так и не дождался.

Последствия континентальной блокады

После того как Россия, подписав в 1807 году Тильзитский договор, присоединилась к Франции и объявила континентальную блокаду Англии, отношения между британцами и русскими были разорваны.

Обязывавшаяся по этому позорному договору оказывать помощь французам во всяких войнах, Россия не могла остаться в стороне, когда между Англией и Данией возник такой конфликт — англичане напали на страну, которая также поддерживала антианглийскую континентальную блокаду.

Война России и Британии вылилась в череду локальных стычек, фронтальных сражений стороны в отношении друг друга не вели. Одним из знаковых кампаний этого периода была русско-шведская война (шведы выступили на стороне Британии) 1808 — 1809 годов. Швеция ее проиграла, а Россия в итоге приросла Финляндией.

Противостояние Сенявина

Знаковым событием русско-английской войны было «великое стояние» в столице Португалии Лиссабоне эскадры адмирала Дмитрия Сенявина. Десять военных судов под командованием Дмитрия Николаевича с ноября 1807 года находилась в лиссабонском порту, куда суда зашли, основательно потрепанные штормом.

Эскадра направлялась в Балтийское море. К тому времени Наполеон занял Португалию, выход к морю, в свою очередь был заблокирован англичанами. Помятуя об условиях Тильзитского мира, французы в течение нескольких месяцев безуспешно склоняли русских моряков выступить на своей стороне. Российский император Александр I также приказывал Сенявину учитывать наполеоновские интересы, хотя и не хотел эскалации конфликта с англичанами.

Наполеон пытался разными способами воздействовать на Сенявина. Но тонкая дипломатия русского адмирала каждый раз одерживала верх. В августе 1808, когда угроза занятия Лиссабона англичанами возросла, французы в последний раз обратились к Сенявину за помощью. И он снова им отказал.

После занятия столицы Португалии англичанами склонять на свою сторону русского адмирала начали уже они. Находясь в состоянии войны с Россией, Англия запросто могла пленить наших моряков, а флот забрать себе в качестве боевых трофеев. Просто так, без боя, адмирал Сенявин сдаваться не собирался. Снова началась череда длительных дипломатических переговоров.

В конце концов, Дмитрий Николаевич добился нейтрального и по-своему беспрецедентного решения: все 10 судов эскадры идут в Англию, но это не плен; пока Лондон и Петербург не заключат мир, флотилия находится в Британии. Обратно в Россию экипажи русских судов смогли вернуться только через год. А сами корабли Англия вернула лишь в 1813 году. Сенявин по возвращении на родину, несмотря на былые военные заслуги, попал в опалу.

Боевые действия на Балтике и на Востоке

Английский флот вместе с союзниками шведами старались нанести урон Российской империи на Балтийском море, обстреливая береговые объекты и атакуя военные и торговые суда. Петербург серьезно укрепил свою оборону со стороны моря. Когда Швеция претерпела поражение в русско-шведской войне, британский флот ушел с Балтики.

С 1810 по 1811 годы Британия и Россия не вели между собой активных боевых действий. Британцев интересовала Турция и Персия, и в принципе возможность российской экспансии Юга и Востока. Многочисленные попытки вытеснения англичанами России из Закавказья не увенчались успехом. Как и происки британцев, направленные на побуждение русских уйти с Балкан.

Турция и Россия стремились к заключению мирного договора, тогда как англичане были заинтересованы в продолжении войны между этими государствами. В конечном итоге мирный договор все же был подписан.

Почему эта война закончилась нападением Наполеона на Россию

Для Англии эта странная война с Россией была бесперспективной, и в июле 1812 года страны заключили мирный договор. Армия Наполеона к тому времени уже несколько недель наступала на российской территории.

Ранее Бонапарту не удалось договориться с англичанами о заключении мира, признании колониального господства Британии в обмен на вывод английских войск из Испании и Португалии.

Не согласились британцы и признавать доминирующую роль Франции среди других европейских государств. Наполеон, которому Тильзитский мир развязал руки для покорения всей Европы, недоставало только «раздавить Россию», как он сам признавался за год до начала полугодовой Отечественной войны 1812 года.

Российско-британский мирный договор был одновременно союзническим в борьбе против Франции. Англия, как и США в Великой Отечественной войне, заняла выжидательную позицию и существенной военно-экономической помощи от британцев Российская империя таки не дождалась.

Британия надеялась, что затяжная военная кампания истощит силы обеих сторон, и потом уже она, Англия, станет первым претендентом на доминирование в Европе.