Русские экспедиции, пропавшие бесследно

Познание мира требует жертв. Учёные, которые отправляются в экспедиции, порой рискуют не только здоровьем, но и жизнью ради новых открытий. А некоторые исследователи, решившие изучить отдалённые уголки планеты, и вовсе пропадают без вести.

1. В 1740 году корабль «Святой Павел» под командованием Алексея Чирикова отправился к Северной Америке. Когда моряки достигли Аляски, они решили сойти на берег. 15 хорошо вооружённых моряков отправились к суше. Инструкция предписывала им подать сигнал и в тот же день вернуться. Шлюпка вошла в бухту и исчезла. Ни сигналов, ни самих моряков-первопроходцев оставшиеся на корабле больше не увидели. Впоследствии проводились поиски, но людей так и не нашли.

2. В 1912 году Владимир Русанов , бывалый путешественник-полярник, решил пройти по Северному морскому пути из Атлантики в Тихий океан. Поначалу всё шло замечательно: судно «Геркулес» добралось до Шпицбергена в июне, а через полтора месяца исследователи оказались у пролива Маточкин Шар. Тут Русанов оставил сообщение, что идёт к северо-западной оконечности Новой Земли. Когда в 1913 году от экспедиции не было получено новых сообщений, коллеги начали поиски, которые продолжились до лета 1915 года. Но никаких следов тогда не нашли. Лишь в 1934 году полярники нашли на Таймыре следы экспедиции Русанова.

3. 21 июня 1900 года из Петербурга в плавание ушла шхуна «Заря». Экспедиция под руководством Эдуарда Толля намеревалась найти Землю Санникова, мифический остров-призрак в Северном Ледовитом океане. В 1902 году судно остановилось у Новосибирского архипелага, Толль с астрономом и двумя охотниками отправился на шлюпке, захватив сани, чтобы попасть на заветную землю. Спустя пару месяцев туда же должен был подойти и корабль, но он сел на мель. Только через год по пути Толля пошла спасательная экспедиция, которая обнаружила место зимовки. Больше никаких следов не нашли, а Земля Санникова так и осталась призраком.