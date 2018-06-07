Совершенно секретные проекты СССР

Во времена СССР учёные вели активную работу в разных областях. Многие проекты разрабатывались с перспективой широкого применения в народном хозяйстве, а другие были строго засекречены. В их числе были и эти разработки.

1. Автомобиль ЗИЛ-115. До начала девяностых годов вся информация о машине хранилась под грифом «Секретно». Авто, которые прошли более 100 000 километров, уничтожались. А всё потому, что машина проектировалась, когда отношения СССР и западных стран обострились. У ЗИЛ-115 крыша, капот и кузов были покрыты составом, защищающим салон от радиации, изнутри на крыльях и дверях крепилась броня, почти все системы авто дублировались, а системы зажигания и питания были рассчитаны на работу в экстремальных условиях. Авто было для своего времени революционным: автоматическая коробка передач, гидроусилитель руля, электрические стеклоподъёмники, два кондиционера, стереофонических радиоприёмник. Машина массой 3,5 тонны могла разогнаться до 200 км/ч, но ездить на ней могли только члены Политбюро.

2. Суперсолдаты. С 1936 по 1941 год в СССР работали над созданием супервоинов. В мозг им вживляли золотые электроды, которые препятствовали появлению болевых ощущений, а кости конечностей заменяли на титановые протезы, чтобы при ранениях кости не страдали. Большинство пациентов после операций умирало, а у тех, кому вживляли электроды, впоследствии обнаруживали психические отклонения и опухоли. В эксперименте участвовало около 300 человек. После войны проект закрыли, сосредоточив усилия на создании ядерной бомбы.

3. Космический истребитель «Спираль». Самолёт разрабатывало конструкторское бюро Глеба Лозино-Лозинского. «Спираль» должна была состоять из трёх частей: гиперзвукового самолёта-разгонщика, двухступенчатого ракетного ускорителя и орбитального самолёта. Предполагалось, что разгонщик на скорости 7 500 км/ч выведет «Спираль» на орбиту на высоте 30 км, а там ракетные ускорители разгонят его до первой космической скорости 7,9 км/с. Орбитальный самолёт предназначался для разведки, перехвата космических целей, бомбардировки. Во второй половине семидесятых проект закрыли.