Какой была еда 30 тысяч лет назад

В 1957 году в пещере Ниах на острове Борнео нашли косточку — нижнюю челюсть без зубов. Несколько десятилетий она пролежала в запаснике, ошибочно принятая за кость животного, и только недавно ученые установили, что старая находка на самом деле — нижняя челюсть человека. Ураново-изотопная датировка показала, что этот человек жил 28-30 тысяч лет назад, за десять тысяч лет до конца последнего ледникового периода. Изучив состояние кости, ученые сделали ряд интересных выводов о диете хозяина челюсти и о том, как он выглядел.

Во-первых, тот, кому принадлежала челюсть, был взрослым человеком. Во-вторых, он был далеко не великаном и параметрами, скорее всего, напоминал современных жителей острова, которые тоже не отличаются высоким ростом и крупными костями.

Маленький рост может быть адаптацией к условиям жизни в тропиках, считает археолог Даррен Керно (Darren Curnoe) из университета Южного Уэльса, один из ученых, работавших над костью.

Несмотря на маленький размер, нижняя челюсть, найденная в пещере Ниах, отличается большой толщиной, особенно в местах крепления жевательных мышц и в местах крепления моляров. Это говорит о том, что человек всю жизнь пережевывал жесткую пищу.

Об этом же говорит поверхность мест крепления мышц; по характерным бороздам ученые определили, что человек с Борнео обладал очень сильными челюстями.

Сильные жевательные мышцы — не наследственная особенность; как и объем других мышц тела, объем мускулов, приводящих в движение челюсть, увеличивается от регулярного напряжения.

Кости тоже становятся плотнее и толще от частых нагрузок, особенно если эти нагрузки имели место в детстве. Когда речь идет о жителях крайнего Севера, ученые делают вывод о том, что крепкие челюсти и сильные мышцы — результат диеты, в основе которой лежит сушеное или вяленое мясо.

К сожалению, в челюсти, найденной в пещере, не было зубов, и ученые не смогли по следам на эмали определить, какую пищу жевал тридцать тысяч назад житель Борнео.

Определить это можно только по косвенным данным: так, в пещере обнаружено много костей животных, поэтому люди, принесшие их сюда, вероятно, ели мясо; кроме того, в их рацион, по всей видимости, входили плоды, орехи и древесина нескольких видов пальм и ямс. В культурном слое нет следов костров и очагов, из чего ученые делают вывод о том, что большую часть рациона ее древних жителей составляла сырая пища.