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Реклама, погубившая немало людей
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Фармацевтическая реклама, погубившая немало людей 

Anews 1 час назад
Фото: anews.com
Все современные граждане привыкли к рекламным роликам лекарственных препаратов, которые выполняются в пастельных оттенках, а их главные герои рассказывают, как им удалось избавиться от недуга посредством чудо-препарата. В конце XIX века фармацевтическая компания, базирующаяся на территории Сент-Луиса, представила на рынке новое жаропонижающее средство, которое рекламировалось при использовании жутких календарей со скелетами. Тут имеется определенная ирония, ведь продукт, который продвигали скелеты, оказался смертельным для своих покупателей. Лекарственный препарат под названием Antikamnia предназначался для избавления от болевых ощущений и лихорадки. Производитель хоть и работал в США, его реклама больше напоминала европейскую. С греческого название лекарства звучит как «против боли», а его формула несколько раз менялась. Однако основным компонентом Antikamnia выступал ацетанилид, представляющий собой производное каменноугольной смолы. Таблетки продвигались как лекарство, не имеющее серьезных противопоказаний и не провоцирующееся осложнений, при этом эффективно решающее проблему. Использовать средство предлагали при гриппе и головных болях, а также рекомендовали его в качестве профилактики. Чтобы привлечь внимание, фармацевтический бренд устраивал рассылки в больницы бесплатных образцов продукции, а также рекламных буклетов и, собственно, нестандартных календарей со скелетами.
anews
Выпускали такие сувениры ограниченным тиражом, что продолжалось в период с 1897 по 1901 гг, а скелетов рисовал художник Луи Крузиус. Иллюстратор был профессором анатомии, украшая свою аптеку созданными самостоятельно карикатурами. Крузиус нарисовал скелеты по просьбе друзей и основателей компании по производству опасного препарата. Однако художник не смог увидеть успеха творения, поскольку скончался от рака в возрасте 35 лет, что произошло в 1898.
anews
Препарат Antikamnia не продержался на рынке долго, поскольку было доказано, что главным побочным эффектом активного вещества ацетанилида выступал недостаток кислорода в крови, из-за чего кожные покровы пациента становились синими, а дыхание затруднялось. В 1907 году в научной статье описывали случай отравления препаратом, в результате чего у пациентки даже не прощупывался пульс, а кожа имела неестественный синий цвет. В том же году было принято решение запретить продажу товаров, имеющих в составе ацетанилид. Производитель решил заменить в составе название запрещенного вещества на ацетафенетидин, что являлось производным ацетанилида. Это продлило продажу смертельно опасного препарата еще на три года, пока на компанию не подали в суд. Такая мрачная история обрела мировую известность благодаря не менее пугающим календарям с изображениями скелетов.
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