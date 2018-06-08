Почему у птиц нет зубов

У динозавров зубы были. Что же случилось с их прямыми потомками, которым в наследство от гигантских рептилий достался только клюв? Ученые выдвигают разные версии. Например, что без зубов птицам легче подниматься в воздух — нет дополнительной массы тела. Кто-то считает, что острые клювы без зубов лучше захватывают червячков.

Но ученые Цу-Руэй Янг и Мартин Сандер из Бостонского университета наконец-то дали неожиданный, но очень логичный ответ на вопрос, почему эволюция лишила птиц зубов. Оказывается, отсутствие зубов попросту помогает ускорить вылупление птенцов из яиц.

Раньше динозаврам приходилось ждать несколько месяцев, прежде чем появлялось на свет их потомство. Теперь инкубационный период яйцекладущих сократился до нескольких недель или даже дней. И во многом именно благодаря тому, что у птиц больше нет зубов — их формирование увеличило бы время пребывания птенца в яйце минимум на 60%.