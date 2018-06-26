Ещё
Катастрофы, которыми нам грозит космос
Далее:
Читайте также:
Ещё

Катастрофы, которыми нам грозит космос 

Рамблер 3 часа назад
Чем больше учёные узнают о космосе, тем больше катастроф они предрекают планете. И некоторые прогнозы кажутся отнюдь не фантастическими. Сможет ли человечество противостоять этим катастрофам планетарного масштаба?
1. Спустя миллиарды лет Солнце увеличится во много раз и поглотит Землю. Разумеется, нам волноваться по этому поводу рано, но специалисты изучают похожие процессы на примерах других звёзд.
2. Земля может сойти с орбиты и начать постепенно удаляться от Солнца. Тогда уменьшится количество ультрафиолета, попадающего на планету, и понизится температура. Первыми пострадают растения, которым ультрафиолет нужен для фотосинтеза, это вызовет проблемы в пищевых цепочках. Да и новый Ледниковый период наступит очень скоро.
3. Падение астероида — угроза действительно реальная. Астероиды сыграли в жизни Земли судьбоносную роль, достаточно вспомнить о том, что произошло с динозаврами. Также пугающими выглядят и последствия падения Тунгусского метеорита. В 2009 году учёные зарегистрировали более 6 000 космических объектов, которые могут пройти сравнительно близко от нашей планеты.
4. Столкновение с другой планетой станет апокалипсисом. Примерно 4 500 000 лет назад в результате столкновения двух планет сформировались Земля и Луна. Новое столкновение может привести к тому, что Земля расплавится.
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: знаете ли вы значение умных слов?22
Ученые раскрыли тайну существования призраков11
Что случилось с Анной Герман2
Почему нацисты казнили княгиню Оболенскую7
Как выглядят вещи из онлайн-магазинов на самом деле74
Видео
12:20
Катастрофы, которыми нам грозит космос
Истории
10:59
Самые страшные посадки самолетов
Истории
10:08
Невероятные вещи, найденные в космосе
Вещи
03:15
Загадки Байкала, которые ученые не разгадали
Места
00:45
Любопытный американец сломал ногу во время гадания
Люди
09:48
Искусственное мясо будущего: что нам придется есть
Вещи
11:08
Животные, которые навсегда исчезли из-за человека
Истории
10:08
Что везут через границу контрабандисты
Вещи
10:07
Мифы, в которые взрослые не верят
Истории
06:31
Эпидемии, над которыми ученые ломают голову
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение