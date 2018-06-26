Катастрофы, которыми нам грозит космос

Чем больше учёные узнают о космосе, тем больше катастроф они предрекают планете. И некоторые прогнозы кажутся отнюдь не фантастическими. Сможет ли человечество противостоять этим катастрофам планетарного масштаба?

1. Спустя миллиарды лет Солнце увеличится во много раз и поглотит Землю. Разумеется, нам волноваться по этому поводу рано, но специалисты изучают похожие процессы на примерах других звёзд.

2. Земля может сойти с орбиты и начать постепенно удаляться от Солнца. Тогда уменьшится количество ультрафиолета, попадающего на планету, и понизится температура. Первыми пострадают растения, которым ультрафиолет нужен для фотосинтеза, это вызовет проблемы в пищевых цепочках. Да и новый Ледниковый период наступит очень скоро.

3. Падение астероида — угроза действительно реальная. Астероиды сыграли в жизни Земли судьбоносную роль, достаточно вспомнить о том, что произошло с динозаврами. Также пугающими выглядят и последствия падения Тунгусского метеорита. В 2009 году учёные зарегистрировали более 6 000 космических объектов, которые могут пройти сравнительно близко от нашей планеты.

4. Столкновение с другой планетой станет апокалипсисом. Примерно 4 500 000 лет назад в результате столкновения двух планет сформировались Земля и Луна. Новое столкновение может привести к тому, что Земля расплавится.