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Влюбленная пара объединила свадьбу с похоронами
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Влюбленная пара объединила свадьбу с похоронами 

Рамблер 1 час назад
Невеста с детства мечтала, чтобы все прошло именно так.
1/9  На свою свадьбу Хейли и Дейв прибыли на катафалке.
Фото:
2/9  Хейли и Дейв - гробовщики и бальзамировщики.
Фото:
3/9  Невеста с 14 лет хотела стать владельцем похоронного бюро.
Фото:
4/9  Вместо регистрационной стойки на свадьбе Хейли и Дейва стоял гроб.
Фото:
5/9  Надпись под регистрационной стойкой гласила, что любой день над землей - хороший.
Фото:
6/9  Аксессуары на мероприятии соответствовали тематике «поминальной свадьбы»
Фото:
7/9  Главным десертом на мероприятии был трехъярусный торт со скелетами жениха и невесты.
Фото:
8/9  Гости пары не знали о тематике, которую Хейли и Дейв выбрали для своей свадьбы.
Фото:
9/9  Хейли и Дейва объединяет не только любовь к смерти, но и совместное увлечение скутерами.
Фото:
Хейли Оуэн и Дейв Бейкер работают гробовщиками и бальзамировщиками. И так влюблены в свою работу, что даже свадьбу соединили с похоронами. Они так и назвали церемонию своего бракосочетания: «поминальная свадьба».
Невеста подъехала к церкви на катафалке. А у алтаря ее ждал гроб. На стойке регистрации, куда прибывали гости, было на столе в виде гроба написано: «Любой день над землей — хороший», а рядом стоял черный трехъярусный торт со скелетами жениха и невесты.
30-летняя Хейли с 14 лет мечтала стать директором похоронного бюро, поэтому когда дело дошло до свадьбы, точно знала, как все должно пройти. К счастью, пару женщина подобрала под стать себе.
На мероприятие были приглашены порядка ста человек. Для них для всех тема свадьбы оказалась неожиданностью, но большинство друзей Хейли и Дейва все же не были удивлены.
Примечательно, что пара познакомилась вовсе не в похоронном бюро. У нее еще одно хобби, которое объединяет — любовь к скутерам. Во время одного из заездов Хейли и Дейв и познакомились. В качестве свадебного путешествия они тоже выбрали выбрали ралли на любимом виде транспорта — между прочим, это был благотворительный заезд.
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