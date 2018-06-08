Влюбленная пара объединила свадьбу с похоронами

Хейли и Дейва объединяет не только любовь к смерти, но и совместное увлечение скутерами.

9/9 Хейли и Дейва объединяет не только любовь к смерти, но и совместное увлечение скутерами.

Гости пары не знали о тематике, которую Хейли и Дейв выбрали для своей свадьбы.

8/9 Гости пары не знали о тематике, которую Хейли и Дейв выбрали для своей свадьбы.

Невеста с детства мечтала, чтобы все прошло именно так.

Хейли Оуэн и Дейв Бейкер работают гробовщиками и бальзамировщиками. И так влюблены в свою работу, что даже свадьбу соединили с похоронами. Они так и назвали церемонию своего бракосочетания: «поминальная свадьба».

Невеста подъехала к церкви на катафалке. А у алтаря ее ждал гроб. На стойке регистрации, куда прибывали гости, было на столе в виде гроба написано: «Любой день над землей — хороший», а рядом стоял черный трехъярусный торт со скелетами жениха и невесты.

30-летняя Хейли с 14 лет мечтала стать директором похоронного бюро, поэтому когда дело дошло до свадьбы, точно знала, как все должно пройти. К счастью, пару женщина подобрала под стать себе.

На мероприятие были приглашены порядка ста человек. Для них для всех тема свадьбы оказалась неожиданностью, но большинство друзей Хейли и Дейва все же не были удивлены.

Примечательно, что пара познакомилась вовсе не в похоронном бюро. У нее еще одно хобби, которое объединяет — любовь к скутерам. Во время одного из заездов Хейли и Дейв и познакомились. В качестве свадебного путешествия они тоже выбрали выбрали ралли на любимом виде транспорта — между прочим, это был благотворительный заезд.