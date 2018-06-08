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Мистический тест: разбираетесь ли вы в нечисти?
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Тест: сможете ли вы разобраться с нечистой силой? 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Гоголь. Вий"
Встреча с нечистой силой — популярный сюжет сказок, новелл, романов, сериалов и кинофильмов. Более того, наши предки были уверены, что для некоторых работников контакт с нечистой силой — служебная необходимость. Например, мельников.
Среди наших знакомых обязательно найдется человек, который в красках расскажет о личной встрече с призраком, чертом, домовым — или знает такого приятеля. Так появляются городские легенды и мистические истории, очарование которых — в полной туманности описываемых событий.
Впрочем, ничего удивительного. Каждое поколение обязательно вспомнит свои главные мистические фильмы и сериалы, после которых боялись засыпать по ночам и вздрагивали от непонятных шорохов. А ведь есть еще и суровая классика — Гоголь, Булгаков, Мэри Шелли, Брэм Стокер, Лавкрафт и многие другие, породившие мифы, в которые мы верим до сих пор.
В девяностые мы смотрели "Полтергейст: Наследие", "Секретные материалы" и охотились на вампиров вместе с Баффи. В нулевые поклонницы ведьм Холливел разучивали заклинания и варили зелья из аптечной ромашки, а повзрослев, влюблялись в вампиров из "Сумерек". Кажется, что мы все знаем о нечисти. Или нет?
Пройдите наш тест и проверьте, готовы ли вы к встрече с нечистой силой?
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