Тайны и мифы Святой инквизиции

Работа инквизиции овеяна массой легенд, домыслов и слухов. Отчасти дело в её полусекретном положении, отчасти в том, что демонические черты ей придавали вольнодумцы и просветители. Давайте попытаемся хотя бы в общих чертах понять, чем же занималась Святая инквизиция.

1. Инквизиция занималась поиском еретиков во Франции и Италии. К середине 13 века ужесточилось отношение к ним. Еще прежде практиковалось отлучение от церкви, то после стало практиковать оклеймение и изгнание еретиков, проповедников еретических учений стали пожизненно заключать под стражу.

2. Часто инквизиторы действительно пытались вернуть еретиков на верную дорогу, примирив с церковью. При этом не применялись кровавые методы: согласно документам, за 13-15 века в Европе к смертной казни приговорили несколько сотен человек.

3. Для инквизиторов розыск еретиков был не работой, а дополнительной нагрузкой. За работу они не получали денег.

4. В Испании король Фердинанд создал фактически новую инквизицию, которая действовала в его интересах. Инквизиторы уже в меньше степени работали на церковь, куда больше времени они уделяли поиску тайн иудеев и мусульман.

5. «Молот ведьм» был написан в 1486 году. Главная цель этой книги состояла в доказательстве существования колдовства. «Молот ведьм» утверждал, что женщины гораздо чаще прибегают к колдовству, чем мужчины, и описывал способы выявления колдуний и доказательства их вины.