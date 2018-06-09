Тайны проекта Мертвая Рука

Если Третью мировую войну человечество будет вести ядерным оружием, то в следующую решать проблемы придется уже камнями и палками. В ядерном конфликте не будет победителя: даже самая быстротечная и точная атака на нашу страну не останется безнаказанной. Врагу ответит «Мертвая рука».

Что это такое

Сама система «Мертвая рука» представляет собой укрытый под землей командный пункт. Он нужен только для одной цели: нанести противнику ответный удар, если он успел атаковать первым. Отсюда и американское название — Dead Hand, у нас же система зовется гораздо более скромно — «Периметр».

Работа системы

Итак, представим, что все ужасы Третьей мировой сбылись: нашу страну атаковали и точечными ударами уничтожили правительство, вместе со всей верхушкой военного командования. Тут в игру и вступает «Периметр». С подземного пункта взлетает специальная командная ракета — в полете она передаст команды на пуск межконтинентальным баллистическим ракетам. Каждая из них уже имеет в памяти пункт назначения. Возмездие неизбежно.

Командные ракеты

Большая часть компонентов комплекса по понятным причинам засекречена. Известно лишь о существовании командных ракет, оснащенных специальной головной частью. Эти ракеты предназначены для гарантированного доведения боевого приказа центрального пункта командования до всех пусковых установок.

Машина судного дня

Все сведения о так называемой машине судного дня засекречены. Считается, что сложная система представляет собой невероятно разветвленную систему датчиков, способных контролировать боевую обстановку. Переговоры на военных частотах, данные телеметрии с постов РВСН , уровень радиации в разных точках страны, присутствие живых людей над контрольных пунктах — все это система собирает в один отчет, на основе которого и принимается решение об ответном ударе.

Прежде чем запустить ответный удар, система должна была бы проверить четыре «если»: если система была активирована, сперва она попыталась бы определить, имело ли место применение ядерного оружия на советской территории. Если бы связи с командованием не было, «Периметр» решил бы, что Судный день настал, и незамедлительно передал право принятия решения о запуске любому, кто в этот момент находился бы глубоко в защищённом бункере, в обход обычных многочисленных инстанций — Владимир Ярынич, разработчик системы Периметр

Да или нет

Впрочем, существует предположение, что система работает проще. Информация о ракетном нападении потенциального противника попадает в «Мертвую руку» от Верховного главнокомандующего, переводящего систему в боевой режим. После этого до пуска ответных ракет остается немного времени: если сигнал остановки алгоритма не придет, ракеты полетят к цели.

Уязвимость

Место дислокации основного командного пункта «Периметра» известно сразу нескольким иностранным разведкам. Потенциальный противник сможет накрыть его первым же ударом, но система все равно будет работать. Во-первых, существуют запасные командные пункты. Во-вторых, некоторые из них мобильны и постоянно перемещаются — найти их все не получится ни у какой разведки.