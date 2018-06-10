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Новый вид животных назвали в честь героя Толкина
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Новый вид животных назвали в честь героя Толкина 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Новый вид креветок назвали Odontonia bagginsi — в честь самого известного хоббита Бильбо Беггинса. Такое название было выбрано учеными неслучайно: эти креветки очень маленькие (длина одной особи составляет не больше сантиметра), а их конечности мохнатые.
Креветок-"хоббитов" исследователи обнаружили во время экспедиции на индонезийские острова Тидоре и Тернате. Название же им придумал студент-биолог Лейденского университета, который описывал анатомические особенности нового вида.
Креветки Odontonia bagginsi, конечно, не первые животные, названные в честь героев Толкина. До них уже были найдены и описаны:
  • сенокосец Iandumoema smeagol (назван в честь Голлума (Смеагола),
  • ящерица Liolaemus smaug (названа в честь дракона Смауга из "Хоббита"),
  • пауки Ochyrocera laracna (по-португалски — имя паучихи Шелоб) и Ochyrocera ungoliant (Унголиант — паук из "Сильмариллиона").
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