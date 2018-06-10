Новый вид животных назвали в честь героя Толкина

Новый вид креветок назвали Odontonia bagginsi — в честь самого известного хоббита Бильбо Беггинса. Такое название было выбрано учеными неслучайно: эти креветки очень маленькие (длина одной особи составляет не больше сантиметра), а их конечности мохнатые.

Креветок-"хоббитов" исследователи обнаружили во время экспедиции на индонезийские острова Тидоре и Тернате. Название же им придумал студент-биолог Лейденского университета, который описывал анатомические особенности нового вида.

Креветки Odontonia bagginsi, конечно, не первые животные, названные в честь героев Толкина. До них уже были найдены и описаны: