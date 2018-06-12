Кого Гитлер в завещании назначил главой Германии

За пост рейхспрезидента накануне краха Третьего рейха в окружении Гитлера развернулась яростная закулисная борьба. Фюрер остановил свой выбор на командующем ВМФ Карле Дёнице, потому как наиболее явный кандидат Герман Геринг в последний момент вышел у Гитлера из доверия.

Чем не угодили Геринг и Гиммлер

У рейхсмаршала Германа Геринга де-юре были все шансы стать преемником Гитлера, он это знал и искренне рассчитывал на скорое решение вопроса со стороны фюрера. В апреле 1945 года, когда всем уже было ясно, что крушение фашистской Германии — это дело даже не месяцев, а дней, Геринг находился в Оберзальцбурге, откуда послал в бункер рейхсканцелярии, где укрывался Гитлер, телеграмму. В ней он выражал крайнее нетерпение по поводу затянувшейся «передачи полномочий». Этой телеграммой Геринг, по сути, ставил Гитлеру условие: если до определенного дня он не получит от фюрера ответ, то будет вправе считать себя его преемником.

Гитлера подобный ультимативный тон взбесил. И это была не единственная причина не рассматривать кандидатуру Геринга как потенциального лидера государства: фюрер прознал, что его некогда ближайший соратник ведет двойную игру, предпринимая попытки установить контакты с западными странами по поводу заключения перемирия. Ничем иным, кроме как открытой изменой такое поведение в глазах Гитлера быть не могло.

По той же причине сошел с дистанции на пути к креслу преемника Гитлера и министр внутренних дел Третьего рейха Генрих Гиммлер — они плели кружева интриг с союзниками СССР на пару с Герингом. Фюрер обоих упомянул в своем политическом завещании недобрым словом, сместил Геринга и Гиммлера со всех занимаемых ими постов и строго-настрого запретил давать предателям и изменникам руководящие должности.

Последняя воля фюрера

В политическом завещании Адольфа Гитлера были четко расписаны должности нового кабинета министров: командующий военно-морским флотом Третьего рейха Карл Дёниц получал пост рейхспрезидента, министр пропаганды Йозеф Геббельс — рейхсканцлера. Примечательно, что сам Гитлер при жизни совмещал обе эти должности. Остальные посты достались Борману, Зейс-Инкварту, Лею и другим нацистским «шишкам».

Смысла в этом написанном 29 апреля 1945 года завещании не было никакого — всего через несколько дней Третий рейх капитулировал. Нужда в новом правительстве у агонизирующей фашистской Германии попросту отсутствовала, чего не могли не понимать сами члены виртуального нацистского кабмина — тот же Геббельс покончил с собой, прихватив на тот свет всю многочисленную семью, уже 1 мая.

Везунчик Дёниц

Из всех лидеров Третьего рейха, имена которых на слуху, новый рейхспрезидент Карл Дёниц, пожалуй, самый везучий. Его не казнили после Нюрнбергского процесса, Денниц отсидел в западноберлинской тюрьме Шпандау отмеренные ему трибуналом 10 лет, вышел и тихо-мирно дожил на военную пенсию до 89 лет, пописывая мемуары (издал три книги).

Став по завещанию Гитлера рейхспрезидентом и главнокомандующим войсками рейха, Дёниц 2 мая 1945 года в своем «Воззвании к немецкому народу» проинформировал нацию о кончине Адольфа Гитлера, сообщил о том, что теперь по предсмертной воле фюрера он, Карл Дёниц, возглавляет государство и вооруженные силы. Формально Дёниц «процарствовал» всего пять дней, поскольку уже 7 мая он в Реймсе перед представителями СССР и союзников подписывал Акт о капитуляции Германии (на следующий день эта процедура по настоянию Советского Союза была продублирована в Карлсхорсте фельдмаршалом Кейтелем).

Через две недели американцы арестовали последнее правительство нацистской Германии во главе с Дёницем, которого препроводили в Нюрнберг.