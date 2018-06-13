Чем отличался мавзолей, когда там лежал Сталин

Иосиф Сталин скончался в начале марта 1953 года на своей подмосковной даче. Было решено забальзамировать тело вождя народов и поместить его в мавзолей рядом с Владимиром Лениным. Что происходило дальше?

Два саркофага

Тело Сталина доставили в специальную лабораторию для проведения процедуры, аналогичной манипуляциям с телом Ленина. Была проведена фиксация тканей, комплекс процедур по бальзамированию.

9 марта, после прощания к Колонном зале Дома Союзов саркофаг с телом Сталина был установлен в мавзолее рядом с Лениным. С того момента одно из главных сооружений советской эпохи стал именовался «Мавзолей В. И. Ленина и И. В. Сталина».

Внутреннее убранство сооружения практически не изменилось. Все тот же тусклый свет, отделка зала в красно-черных тонах. Только теперь почетный караул стоял у двух идентичных саркофагов.

Перемены во внешнем облике

Еще до того, как саркофаг с вождем народов установили в мавзолее, был изменен внешний вид многотонной монолитной плиты на переднем фасаде сооружения, где крупными буквами красовалась надпись «Ленин». Отыскать блок такого же размера тогда не удалось, поэтому старая надпись была покрыта розовой смолой, а на образовавшийся слой черной краской нанесли уже две — «Ленин» и «Сталин».

Но проблемы это не решило. Зимой, при сильном морозе, на плите сквозь новый слой отчетливо просматривалась первоначальная надпись «Ленин». В итоге прежний монолит заменили лишь спустя семь лет после кончины вождя народов, в 1960-м году. [С-BLOCK]

Блок с надписью «Ленин» изначально намеревались распилить для новых надгробий, но резко против выступил полковник Мошков, бывший в то время комендантом мавзолея. В итоге плиту увезли в подмосковные Водники и положили на хранение в одно из помещений камнеперерабатывающего завода.

Также был значительно увеличен штат работников, обслуживающих мавзолей. До начала Великой Отечественной там числилось 30 человек, многие из них — узкопрофильные ученые-специалисты. Теперь же предстояло следить и поддерживать в «кондиционном» состоянии не только тело первого, но и второго вождя. На это требовалось больше рабочих рук.

Затмить Ленина

Сталина, учитывая его звание генералиссимуса, положили в саркофаг в военной форме. На кителе вождя прикрепили несколько медалей — «Золотая Звезда» Героя СССР, Героя Социалистического труда и планки к ним. Как вспоминал эксперт-бальзамировщик Юрий Ромаков, вождь народов фактически затмил Владимира Ильича, который с того момента оказался будто бы в тени своего «ученика».

Дело в том, что Ленин лежал в весьма скромном костюме, с небольшим значком члена ЦИК . Тогда как Сталин — в роскошном мундире с золотыми пуговицами и погонами, да и к тому же с наградами. Выглядел Сталин прекрасно, отмечал Ромаков.

Еще одна любопытная деталь заключается в том, что за время нахождения в мавзолее Сталина на его саркофаг не было совершено ни одного покушения. При этом на Ильича поднимали руку несколько раз.

В скромную могилу

Новые советские вожди планировали построить особый Пантеон, куда были бы перенесены тела двух вождей. Но от этого намерения в итоге отказались. А начавшаяся при Никите Хрущеве десталинизация привела к тому, что в партийной верхушке всерьез был поставлен вопрос о целесообразности нахождения Иосифа Виссарионовича рядом с Владимиром Ильичем.

Окончательное решение в Политбюро приняли 30 октября 1961 года — Сталина из мавзолея вынести. Но обставить все решили так, будто бы это была народная инициатива. Для этого кировские рабочие в коллективном обращении заявили, что было бы хорошо оставить Ильича в одиночестве.

Работы по выносу тела Сталина начались поздно вечером 31 октября. Вождя народов раздели, с мундира срезали золотые пуговицы и погоны, сняли ордена и медали. Тело накрыли обычной темной тканью, закрыли гроб и спустили в наскоро вырытую могилу рядом с мавзолеем. Сверху положили ничем не примечательную мраморную плиту. Памятник на месте захоронения появился уже позднее. В ту же ночь плита с надписью «Ленин» возвратилась из Водников на свое прежнее место.