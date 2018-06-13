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Кот стал оптической иллюзией и прославился
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Кот стал оптической иллюзией и прославился 

Рамблер 56 минут назад
В одной из семей случилась беда — пропал любимый кот. Объявления о пропаже с портретом домашнего любимца тут же украсили все окрестные заборы и столбы. Но белый мейкун стал знаменитостью не только обшарпанных стен. На один из плакатов подул ветер — и постер изогнулся.
В результате создалась оптическая иллюзия, что котик поворачивает голову и смотрит на человека, с какой бы точки тот ни подошел. Этот эффект заметил случайный прохожий Макс Тисейко, который снял видео и выложил его в соцсети.
Некоторые из пользователей, увидевшие постер, отметили, что котик не позволяет просто проходить мимо его мордашки — он внимательно следит за неравнодушными. Пока неизвестно, нашелся ли питомец, но поклонники мейкуна надеются, что внезапная слава поможет вернуть питомца хозяевам как можно скорее.
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