Кот стал оптической иллюзией и прославился

В одной из семей случилась беда — пропал любимый кот. Объявления о пропаже с портретом домашнего любимца тут же украсили все окрестные заборы и столбы. Но белый мейкун стал знаменитостью не только обшарпанных стен. На один из плакатов подул ветер — и постер изогнулся.

В результате создалась оптическая иллюзия, что котик поворачивает голову и смотрит на человека, с какой бы точки тот ни подошел. Этот эффект заметил случайный прохожий Макс Тисейко, который снял видео и выложил его в соцсети.

Некоторые из пользователей, увидевшие постер, отметили, что котик не позволяет просто проходить мимо его мордашки — он внимательно следит за неравнодушными. Пока неизвестно, нашелся ли питомец, но поклонники мейкуна надеются, что внезапная слава поможет вернуть питомца хозяевам как можно скорее.