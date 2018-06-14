Почему русские ели медвежатину, чтобы поумнеть

Сейчас в продаже можно встретить многочисленные препараты «для ума». Но у наших предков их не было. Как не было и признанных мозговых стимуляторов — шоколада и кофе. Тем не менее на Руси издавна формировали свой рацион так, чтобы потреблять пищу, полезную не только для тела, но и для мозга.

Медвежатина

Сибиряки на Руси всегда считались самыми здоровыми, и их редко одолевало старческое слабоумие. Возможно, потому, что многие из них с детства были приучены ходить на медведя и есть мясо этого животного. Считалось, что медвежатина помогает «поумнеть» глупым и не сохранить разум старикам.

В медвежатине содержатся такие полезные организму элементы, как: калий, натрий, магний, фосфор, кальций, цинк, селен, железо и медь. Есть в ней и витамины В1, В2, В6 и В12, ответственные за нормальное функционирование нервной системы и энергетический обмен, деятельность иммунной системы, а также эффективность процессов размножения и роста клеток. А марганец регулирует уровень глюкозы в крови и нормализует мозговую деятельность.

Правда, в наше время медвежатина является деликатесом, а мясо домашнего приготовления не рекомендуется употреблять из-за высокой опасности заражения трихинеллезом.

Рыбная ловля на Руси была популярна. Жирная рыба, такая, как лосось, сардины, сельдь, форель, кета, содержит не только фосфор, который традиционно считают полезным для мозгов, но еще и йод, и жирные кислоты omega-3, улучшающие работу мозговых сосудов.

Куриные яйца

Редкая русская семья не держала кур или не покупала на рынке яиц. Благодаря содержанию лецитина и витамина В12, яйца помогают удерживать влагу внутри мозговых клеток мозга, что препятствует возрастному «усыханию» мозга и развитию таких недугов, как болезнь Альцгеймера.

Цельнозерновые продукты

У наших предков были популярны цельнозерновой хлеб, отруби, рис, ячмень, овес. В них содержится высокий процент фолиевой кислоты, улучшающей мозговое кровоснабжение, а также полезный для памяти витамин В6.

Морковь

На Руси всегда любили погрызть морковку, особенно прямо с грядки. В моркови содержится бета-каротин, помогающий поддерживать клетки в здоровом состоянии. А витамины А, С и D помогают справиться с ухудшением памяти.

Черника

Наши бабушки и прабабушки регулярно устраивали походы в лес за черникой, которая считается одной из самых полезных ягод. Она богата микроэлементами и витаминами групп А, В, С и РР. Но самое главное — в чернике много антиоксидантов, препятствующих старению клеток мозга и помогающих сохранять память.

Грецкие орехи

Конечно, грецкими орехами русские баловали себя нечасто, ведь приобрести их можно было только у заморских купцов. В этих плодах (которые, кстати, не случайно похожи на мозговые извилины) содержится лецитин, который улучшает работу мозга и активизирует память. А пять молодых грецких орехов содержат суточную норму витамина С, стимулирующего сообразительность.

Лекарственные травы

Русские крестьяне испокон веков занимались сбором лекарственных растений. Среди них были и те, что помогали мозгу лучше работать.

Например, донник обладает свойством разжижать кровь и улучшать процессы кровообращения. Плохое снабжение мозга кислородом вызывает проблемы с памятью, ухудшение зрения и плохой сон.

Лимонная мелисса, которую часто добавляют в чай, содержит полезные для работы мозга витамины В и C, а также цинк, железо, калий, кальций, магний, медь, селен и марганец.

В зверобое есть вещества, защищающие клетки мозга от поражения свободными радикалами и улучшающие циркуляцию крови. Отвары этого растения можно пить для профилактики старческого слабоумия и болезни Альцгеймера.

Корни девясила на Руси употребляли при ослаблении памяти и старческом склерозе. Они отличаются повышенным содержанием витаминов Е и К, а также железа, кальция, марганца, магния и калия. Спиртовую настойку корня девясила пьют для улучшения памяти.

Цветы боярышника содержат вещества, увеличивающие пропускную способность артерий, уменьшающие холестериновые отложения в сосудах, что способствует улучшению кровоснабжения мозга.

Сосновую хвою в старину тоже часто собирали — в ней много витаминов и веществ, способствующих очистке сосудов. Отвары из хвои также хороши для улучшения мозговой деятельности.