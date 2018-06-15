Зачем американцы покупали детей

Как складывалась судьба проданных детей в Америке

Как бы это ужасно не звучало, но такая история действительно случилась. А ужаснее всего то, что это произошло не так давно — всего около 70 лет назад.

Журналистами было опубликовано это известное фото еще в 1948 году. На тот момент в семье Чалифу выпало много испытаний: главу семейства уволили с работы, за долги грозились отнять жилье. Тогда пара и решила, что другого выхода нет и придется продать всех детей. На плакате мать написала "4 ребенка для продажи" и попросила детей сидеть рядом с табличкой, ожидая покупателей. На фото видно, как смирно сидят на ступеньках малыши 2-6 лет, а мать закрывает лицо от стыда. В тот день купили всех детей.

Двое малышей, Рей и Милтон, все детство были рабами. Фермеры купили их у матери, заплатив всего 2 доллара. Покупатели и рассчитывали на то, что дети будут работать на поле целыми сутками, а когда те не работали, то их приковывали цепями в сарае, обращаясь как с животными. К тому моменту, как Рей подросла, ее похитили с фермы и изнасиловали. Как только выяснилось, что она беременна, ее отдали в приют для матерей-одиночек. Ребенка сразу же забрали после того, как он родился, а для радости у Рей был один повод — она перестала быть рабом.

Однажды ее брат решил, что хватит с него — терпеть всех унижений, и избил фермера. После этого Милтона неоднократно судили и в итоге отправили в психиатрическую клинику. Через несколько лет он вышел на свободу с четкой целью — найти свою биологическую мать. Ему удалось это сделать, однако женщина не была рада этой встрече. Оказалось, что она уже была замужем за другим мужчиной и родила ему четверых детей. О прошлой жизни она предпочитала не вспоминать вовсе. ​Второй парень из семьи оказался более везучий. Бедфорд смог обзавестись приемными родителями и прожил обычную жизнь под именем Дэвид. Его дом находился в нескольких милях от фермы, где работали брат с сестрой. Мальчик был знаком со сложностями их жизней, но ничем не мог помочь. Он также неоднократно приходил к своей матери, но ей было все равно.

О судьбе последней девочки из семьи, 6-летней Лане известно мало. Она скончалась от опухоли около 20 лет назад. Девушка родила нескольких детей, с которыми поддерживают связь остальные дети Чалифу. Всем им уже больше 70 лет и они до сих пор общаются друг с другом и оказывают поддержку, несмотря на то, что судьба их так разделила.