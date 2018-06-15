Парень хотел продать микроволновку и опозорился

Мужчина хотел продать микроволновку и сделал традиционное фото товара. Одно только он не учел — у микроволновки зеркальная дверца, и порой фронтальное изображение фотографа в ней хорошо видно.

В данном случае с парнем это сыграло злую шутку, потому что горе-продавец делал снимок полностью обнаженным. В результате на фото видно достоинства не только микроволновки, но и ее владельца.

Товар был размещен в группе на Facebook. Подпись к нему гласила:

"Совершенно новая микроволновая печь, стандартный размер, никогда ранее не использовалась. Возможны как самовывоз, так и личная встреча".

Facebook

Разумеется, потенциальные покупатели вдоль и поперек обсудили сомнительный пост, в считанные дни фото стало вирусным и даже появилось в газетах Тайваня.

Правда, о судьбе микроволновки ничего не известно. Автор снимка хотел получить за нее 2 800 тайваньских долларов.