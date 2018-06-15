Как русские войска в 1814 году оккупировали Париж

В полдень 31 марта 1814 года кавалерия во главе с царем Александром I триумфально вступила в Париж. Город наводнили русские. Казаки превратили берега Сены в пляжную зону. «Водные процедуры» принимали, как на родном Дону — в нижнем белье или совсем нагишом.

Шахматный ход

В 20-ых числах марта Наполеон после успешных действий против союзников на территории Франции отправился к северо-восточным крепостям, чтобы усилить армию и принудить союзников к отступлению. Он не ожидал наступления на Париж, рассчитывая на известную несговорчивость союзных армий. Однако 24 марта 1814 года союзники срочно одобрили план наступления на столицу. Чтобы отвлечь Наполеона, против него выслали 10-тысячный кавалерийский корпус под началом генерала Винцингероде. Тем временем союзники, не дожидаясь сосредоточения войск, начали наступление на Париж. Из-за неподготовленности было потеряно 6000 солдат. Город взяли за сутки.

Разбив немногочисленный отряд, Наполеон понял, что его провели: «Это превосходный шахматный ход! Никогда бы не поверил, что какой-нибудь генерал у союзников способен это сделать».

Всем Парижем

Больше всего парижане боялись мести русских. Ходили истории о том, что солдаты обожают насилие и забавляются варварскими играми. Например, гнать людей голыми на порку в мороз.

Генерал-майор Михаил Федорович Орлов , один из тех, кто подписал капитуляцию, вспоминал о первой поездке по взятому городу:

«Мы ехали верхом и медленно, в глубочайшей тишине. Слышен был только раздававшийся стук копыт лошадей, и изредка несколько лиц с тревожным любопытством являлись в окнах, которые быстро открывались и быстро закрывались».

Когда на улицах домов появилась прокламация русского царя, обещавшая жителям особое покровительство и защиту, многие горожане бросились к северо-восточным границам города, чтобы хоть одним глазком взглянуть на русского императора. «Народу на Сен-Мартинской площади, площади Людовика XV и аллее было такое множество, что дивизионы полков едва могли проходить через эту толпу». Особенный энтузиазм высказывали парижские барышни, которые хватали за руки иностранных воинов и даже взбирались им на седла, чтобы лучше рассмотреть входивших в город завоевателей-освободителей. Русский император выполнил свое обещание перед городом, остановив малейшие преступления.

Казаки в Париже

Если русских солдат и офицеров нельзя было отличить от пруссаков и австрийцев (разве что по форме), то казаки были бородатые, в шароварах с лампасами — такие же, как на картинках во французских газетах. Только реальные казаки были добрые. Восхищенные стайки детей бегали за русскими солдатами. А парижские мужчины вскоре стали носить бороды «под казаков», и ножи на широких ремнях, как у казаков.

Во время своего пребывания во французской столице казаки превратили берега Сены в пляжную зону: купались сами и купали своих коней. «Водные процедуры» принимали, как на родном Дону — в нижнем белье или совсем нагишом. О популярности казаков и огромном интересе парижан к ним свидетельствует большое количество упоминаний о них во французской литературе. Роман Жорж Санд даже называется: «Казаки в Париже».

Казаков пленил город, особенно красивые девушки, игорные дома и вкусное вино. Казаки оказались не слишком галантными кавалерами: по-медвежьи тискали ручки парижанок, объедались мороженым у Тортони на бульваре Итальянцев и наступали на ноги посетителям Пале-Рояля и Лувра.

Русские французам виделись незлобливыми, но и не слишком деликатными в обращении великанами. Парижанки давали солдатам первые уроки этикета.

Французов пугали азиатские конные полки в составе русской армии. Они ужасались почему-то при виде верблюдов, которых привели с собой калмыки. Французские барышни падали в обморок, когда к ним приближались татарские или калмыцкие воины в своих кафтанах, шапках, с луками через плечо, и с пучком стрел на боку.

Еще раз о бистро

Парижане были поражены общением с русскими. Французские газеты писали о них, как о страшных «медведях» из дикой страны, где всегда холодно. И парижане удивились, увидев рослых и крепких русских солдат, которые по виду совершенно не отличались от европейцев. А русские офицеры, к тому же, практически все говорили на французском языке. Сохранилась легенда, что солдаты и казаки заходили в парижские кафе и торопили разносчиков еды: "Быстро, быстро!", поэтому закусочные в Париже-де и стали называться бистро.

Однако эта версия находит подтверждения у французских языковедов. Первые упоминания использования слова «bistrot» во французском языке относятся лишь к 1880-ым. Кроме того, есть похожие диалектные и просторечные слова, например, bist®ouille, bistringue или bistroquet. Французский этимологический словарь "Robert" связывает бистро с диалектным bistouille — "пойло, плохой алкоголь". Русская версия квалифицирует как «чистую фантазию».