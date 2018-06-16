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В Америке нашли гигантского кота
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Прохожие спасли гигантского кота 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Facebook
Кота, бродившего по улицам Пасадены, штат Калифорния, заметили прохожие. Ему трудно было оставаться незамеченным, так как его вес втрое превышал норму. Кот десятилетнего возраста должен весить 4-5 килограмм, в то время как этот бродяга успел набрать целых 13.
Животному дали кличку Чоббс и постарались привести в порядок. Так как в клетку "малыш" не помещался, ему пришлось некоторое время пожить в офисе общества защиты животных.
Чоббс породистый — помесь гималайской кошки или персидского колор-пойнта. Его шерсть нуждается в ежедневном уходе, которого он, будучи уличным, не получал. А из-за ожирения сам о себе позаботиться был не в силах. В организации помогли Чоббсу избавиться от колтунов и теперь хотят найти для него хозяев.
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