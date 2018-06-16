В Америке нашли гигантского кота

Прохожие спасли гигантского кота

Кота, бродившего по улицам Пасадены, штат Калифорния, заметили прохожие. Ему трудно было оставаться незамеченным, так как его вес втрое превышал норму. Кот десятилетнего возраста должен весить 4-5 килограмм, в то время как этот бродяга успел набрать целых 13.

Животному дали кличку Чоббс и постарались привести в порядок. Так как в клетку "малыш" не помещался, ему пришлось некоторое время пожить в офисе общества защиты животных.

Чоббс породистый — помесь гималайской кошки или персидского колор-пойнта. Его шерсть нуждается в ежедневном уходе, которого он, будучи уличным, не получал. А из-за ожирения сам о себе позаботиться был не в силах. В организации помогли Чоббсу избавиться от колтунов и теперь хотят найти для него хозяев.