Почему Керченский мост не смогли построить ни Сталин, ни Гитлер

Почему Керченский мост не построил Сталин

Идея строительства Керченского моста не нова, во второй половине XIX века до нее додумались англичане, которые мечтали пустить железную дорогу через Крым в Азию и в далее в Индию , в Дели , таким образом соединив свои владения. Их мечты не сбылись: строительство железной дороги требовало средств, а политическая ситуация менялась на глазах.

Пока англичане собрались с силами, русские присоединили к империи Туркестан , остановившись на границе английских владений в Куше и дело едва не окончилось войной, однако Великобритания Россия сумели её избежать.

Тогда англичане решили провести дорогу через Кавказские горы, и в 1901 году проект был готов, инженеры даже провели телеграф по дну Черного моря, но стройку века пришлось отложить — мост через Ла-Манш оказался слишком дорогим для Британской короны.

Идея англичан какое-то время привлекала Николая II , однако надвигающаяся война изменила планы императора.

У Сталина свои идеи, у Гитлера — свои

К строительству моста Керчь — Тамань вернулись во время индустриализации Красной России. Генеральный секретарь КПСС Иосиф Сталин собирался не только построить мост на полуостров, он замыслил грандиозную реконструкцию железных дорог на юге России: в планах было строительство железной дороги от Херсона в Крым, затем в Тамань и вдоль берега Черного моря в Поти . Проект был создан в рекордные сроки, и его обязательно бы осуществили, если бы в стране Советов нашлась сталь нужной марки и технологии для изготовления конструкций. Необходимое пришлось заказывать в Германии , отношения с которой вроде бы были налажены. Но быстро выяснилось, что у Гитлера свои цели — заказанные Сталиным конструкции моста он действительно собирался использовать в Крыму, но он хотел строить свой мост, по нему фюрер собирался перебрасывать танки и вооружение для будущего похода в Индию.

Строительство начали немцы

Когда гитлеровцы захватили Крым, конструкции были оперативно доставлены в Керчь. К возведению моста немецкие инженеры приступили в марте 1943 года. Была построена ветка от железнодорожной станции Крымская до косы Чушка, затем приступили к возведению подходов у поселка Жуковка.

Известно, что Сталин знал о намерениях Гитлера, но на предложение военных разбомбить склады с оборудованием и конструкциями, ответил отказом: он надеялся использовать их по назначению.

Канатная дорога — тоже выход

Планам немцев не было суждено осуществиться. Красная армия перешла в наступление, возведение моста пришлось свернуть Для переброски боеприпасов в Тамань немецкие инженеры сумели соорудить подвесную канатную дорогу, она проработала несколько месяцев, каждые сутки переправляя через пролив до восьмисот тонн боеприпасов. Осенью 1943 года при отходе немцы взорвали часть опор канатной дороги, но полностью разрушить ее не хватило времени.

Все силы — на строительство моста

Дальнейшую историю можно проследить в статье архитектора Михаила Руденко «Строительство и разрушение моста через Керченский пролив» (журнал «Транспортное строительство», выпуск 6, 1991 год). Все материалы и металлоконструкции, завезенные подчиненными Альберта Шпеера, гитлеровцы при отступлении бросили — красноармейцы нашли громадные двутавровые балки Пейне и сваи из швеллеров и шпунта. Решение о возведении временного моста было принято 25 января 1944 года Государственным Комитетом обороны, однако проектирование началось гораздо раньше. В будущем мост планировали укрепить, заменив некоторые конструкции.

На строительство опор разводных пролетов ушло три месяца, для этого на баржах были возведены два бетонных завода, было забито и забетонировано 177 свай длиной по 24 метра и массой до четырех тонн, было использовано больше 12 000 кубических метров бетона, 55 тонн арматуры, 3 600 квадратных метров опалубки.

Всего же на возведение моста первой очереди понадобилась пять месяцев: первый поезд прошел из Крыма на Таманский полуостров 3 ноября 1944 года. Конструктор Дмитрий Терюхов рассказывал в воспоминаниях, что руководители стройки по традиции стояли под мостом, когда его испытывали. Комиссия, принимавшая мост, указала, что коллектив «преодолел все трудности и вышел на рекорд», строя по 30 метров моста в сутки.

От трудностей — к катастрофе

Нужно было срочно начинать работы второй очереди, чтобы защитить мост от дрейфующих льдов Азовского моря. Но к зиме 1944 года остановка изменилась: фронт катился дальше, на запад, Керченский пролив остался в тылу, снабжение ухудшилось, начались зимние штормы, эстакада моста оледеневала, ветер сбивал людей с ног, работы затруднились.

В спешке строители пытались поставить ледорезы, но успели сделать только пять. В конце февраля под воздействием сильнейшего шторма льды Азова сдвинулись и ледяные поля пошли на незащищенную конструкцию Керченской переправы. Строители пытались взрывать лед шашками, обстреливать его из артиллерийских орудий и даже бомбить с самолетов — не помогало ничего, местами глубина льда достигала дна. С 18 по 20 февраля 1945 года были разрушены 15 промежуточных пролетов моста, они упали в море.

По легенде, Сталин, понимая, что перед стихией человек бессилен, не стал никого наказывать, лишь снял награды, которые были выданы за постройку моста.

После аварии какое то время еще обсуждали судьбу моста, хотели снести временный, построить новый, капитальный, но когда стало ясно, что он обойдется послевоенному бюджету страны в два миллиарда рублей, о нем на долгое время забыли. До самого распада СССР между Таманским полуостровом и Крымом действовала паромная переправа.