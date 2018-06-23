Народы СССР, которым отказывали в признании

Материалы первой всесоюзной переписи населения 1926 года, более ранней всероссийской переписи 1897 года, а также дореволюционные этнографические исследования отражали существенно большее количество народностей, чем позднейшие всесоюзные переписи 1970 и 1979 годов.

Некоторые народы были ассимилированы, другим «помогли» это сделать органы государственной власти, не включив их в очередную перепись и присоединив к большему по численности этносу.

Мишари (мещеряки)

Есть гипотеза, что этот народ ведет свое начало от летописного племени мещёра, которое, спасаясь от русской колонизации, ушло в Волжскую Болгарию (или позже в Казанское ханство). Впрочем, в точности никто не знает, как он сформировался.

Как бы то ни было, мишари чётко отделяли себя от татар. Это особенно хорошо видно по тому факту, что, живя зачастую по соседству с татарами, они не смешивались с ними этнически. Отделяли их и дореволюционные этнографы. Мишари жили спорадическими группами на обширной территории от Нижегородской губернии до Уральских гор. Большинство из них исповедовали ислам (125 тыс. в 1897 г.), были и православные (35 тыс.).

При проведении первой всесоюзной переписи населения в 1926 году мишарями назвались 242,6 тыс. человек. Однако ко времени второй переписи 1939 года мишари… исчезли. Волевым решением они были включены в состав татарского народа, поскольку диалект мишарей не обладает признаками, позволяющими выделить его в отдельный язык.

В СССР начиная с 1930-х годов национальная идентификация производилась только по лингвистическому признаку, всякие другие национальные особенности игнорировались. На примере мишарей — одного из самых многочисленных народов России — это видно отчётливо.

Переписываемые народы отвечали на это по-своему. Так, многие мишари не захотели быть записанными как татары, и поскольку практически все они владели русским языком (чаще он был их единственным, реже — вторым), стремились записаться как русские. Однако при этом этническое самосознание у мишарей было развито и сохраняется до настоящего времени.

Другие народы Поволжья и Урала

В похожей ситуации оказались кряшены — крещёные (то есть православные) татары. Жили они разбросанно, в том же обширном Волго-Уральском регионе, что и мишари. Во время переписи 1926 года кряшенами идентифицировали себя 101,4 тыс. человек.

Крупным (120 тыс. в конце XIX в.) народом были тептяри, проживавшие в основном на территории современного Башкортостана. Перепись 1926 года зафиксировала всего 27,4 тыс. тептярей. В дальнейшем они были, что называется, поделены между татарами и башкирами.

Дореволюционная этнография выделяла близкий удмуртам малый народ бесермяне (бесерманы). В 1926 году они насчитывали 10 тысяч человек. Потом их произвольно причислили к удмуртам. Это было признано на официальном уровне в 1992 году.

Сибирские татары

В соответствии с советской национальной политикой все народности, говорящие на языках, близких к татарскому, записывались как татары, без каких-либо различий. И если в отношении крымских татар этот номер не прошел, то сибирским татарам в отдельной идентичности было отказано изначально. И это несмотря на то, что до сих пор лингвисты не могут определить, является ли язык сибирских татар диалектом татарского. Большинство специалистов склонны считать, что это всё-таки отдельный язык, а также, что татары — общее название различных тюркоязычных народов.

До 1968 года при обучении татарскому языку в школах в районах Сибири, где жило значительное количество татарского населения, учитывались местные лингвистические особенности. Однако затем преподавание было унифицировано в соответствии с нормами диалекта волжских татар. Вопрос о признании сибирских татар отдельной национальностью при проведении переписей не ставился.

Шапсуги

До русского завоевания шапсуги жили вдоль всего Черноморского побережья нынешнего Краснодарского края, а также в низовье Кубани. После шапсуги остались на прежнем месте, но стали селится и среди русского населения.

Советская власть поначалу признала право шапсугского народа на самоопределение. До 1945 года в окрестностях Туапсе существовал Шапсугский национальный район (в виде двух анклавов). Численность оставшихся на Кавказе шапсугов до революции не превышала 5 тысяч, в советское время, пока они ещё учитывались в переписях, составляла 3,4 тыс. человек. В 1992 году Россия признала право на восстановление Шапсугского района, однако это решение не было реализовано.

Талыши

Первая советская перепись насчитала 77,3 тыс. талышей в юго-восточной части Азербайджана, на границе с Ираном. Это народ иранского корня. Во времена мусаватистского правительства Азербайджана (1918-1920 гг.) талыши участвовали в восстании русских колонистов края, провозгласивших Муганскую советскую республику (май-июль 1919 г.). Неудивительно, что в дальнейшем, несмотря на декларируемый интернационализм, азербайджанские власти стремились к ассимиляции данного народа.

Ещё в 1939 году вторая всесоюзная перепись населения насчитала 88 тысяч талышей, но уже в 1959 году зафиксировали всего 159 человек, а из последующих переписей они просто исчезли. Правда, в настоящее время власти Азербайджана признали существование этого этноса и его право на культурную автономию.