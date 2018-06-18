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Парень стал кормить кошек — и смог объездить мир
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Парень стал кормить кошек — и смог объездить мир 

Рамблер 7 часов назад
Фото: @benjyboo
Не все могут позволить себе работать и путешествовать одновременно, особенно если эта работа не высокооплачиваемая.
Однако 26-летний Бен Харрис нашел путь, как совместить несовместимое. Он путешествует по миру, присматривая в разных странах за домами разных людей. Всего за год он посетил 39 стран, в числе которых Австралия и Южная Корея. И при этом он не тратит деньги на жилье.
Бен состоит в онлайн-сообществе, которое помогает ему находить дома, которые хозяева по разным причинам оставляют на время без присмотра. То есть Бену не приходится делить с ними крышу, а основная его обязанность обычно — содержание дома в порядке, поливка растений, кормежка котов и выгул собак.
Домочадцы Бена в Таиланде / @benjyboo
Объездить весь мир Харрис мечтал с юности. Он долгое время путешествовал по хостелам, пока однажды не решил отправиться в Нью-Йорк. Но цены за жилье его буквально испугали, после чего он начал искать выход. Тут он и наткнулся на сервис, который ищет временных «нянек» для дома. Одно интервью по «Скайпу» — и счастливый Бен Харрис вылетел в Нью-Йорк. Разумеется, билеты он при этом покупает за свой счет. Кроме того, Харрис все же работает удаленно переводчиком и педагогом по онлайн-изучению языка, но утверждает, что делать это в домах, где он проживает, гораздо комфортнее.
«Ты как будто гостишь у своего друга», — отмечает он.
В числе городов, которые Бен планирует посетить в ближайшие три месяца, Монреаль (Канада), Милан (Италия), Брюссель (Бельгия), Лондон (Великобритания), Цюрих (Швейцария) и Каир (Египет).
В самом начале Харриса иногда терзали сомнения, правильно ли он все делает. Так, приехав в свой третий дом (это было в Милане) он внезапно подумал:
«Черт возьми, я только что пролетел полмира, чтобы позаботиться о кошке».
Сомнения иногда возвращаются и сейчас, когда надо перебираться в очередное место, но тут же проходят, как только Бен Харрис достигает нового жилища.
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