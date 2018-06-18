Ещё
Как поступали с сиротами на Руси
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как поступали с сиротами на Руси 

Кириллица 5 часов назад
Фото: Кириллица
Не всегда женщина была способна убить свое дитя, даже нежеланное. В этом случае она подкидывала его под ворота богатого дома, церкви или — что случалось чаще — относила ребёнка к общей могиле, скудельнице.
Там у матери было меньше шансов попасться на глаза людям и заслужить их справедливое осуждение. Постепенно оставлять детей вблизи скудельниц стало печальной традицией. Возле них стали сооружать небольшие избушки «божедомки», где дети хотя бы не оставались под открытым небом.
Со временем они превратились в небольшие детские приюты, где воспитанием детей занимались пожилые люди. Они присматривали за сиротами, учили их уму-разуму, а заодно и охраняли божедомки. Еду и одежду в приюты сносили все, кто жил в округе. Таким образом ответственность за подрастающее поколение распределялась равномерно между всеми членами общества.
Кириллица: последние новости
Почему в русских сказках главный герой — дурак Какими ароматами пахли русские женщины Как русские строили дома без единого гвоздя
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Огромная анаконда схватилась с настоящим трактором44
Раскрыта правда про пояс верности3
Был ли Тухачевский агентом немецкой разведки157
Самые жестокие законы Советского Союза243
За что казнили швею-фронтовичку из Белоруссии
Видео
01:23
Искусственный разум научился «видеть» сквозь стены
Вещи
03:44
Жуткие изобретения прошлого
Вещи
01:45
Спецслужбы узнали о хулиганском детстве Ким Чен Ына
Люди
07:06
Титанобоа весила тонну и могла нападать на слонов
Безумный мир
05:53
Самая страшная тюрьма Сталина
Места
10:16
Мрачные тайные Советского Союза
Истории
04:14
Что есть только в Северной Корее
Места
13:26
Тайны истории России, которые так и не разгадали
Истории
07:29
Люди, которым несказанно повезло
Люди
10:02
Скрывает ли НАСА правду об НЛО
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение