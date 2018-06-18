Какие мифы существуют вокруг амнистии Берии

После выхода киноленты «Холодное лето 1953-го» у большинства жителей бывшего Советского союза сложилось ложное мнение, что в этот год глава МВД СССР Лаврентий Берия выпустил из тюрем только уголовников. На свободу вышки «воры в законе» и уголовники разных «мастей» и этим шагом Лаврентий Павлович хотел ухудшить криминальную обстановку в СССР и установить над страной свой жесткий контроль.

На самом деле в ходе амнистии инициированной Берией свободу получило более 1,2 миллионов советских граждан осужденных по самым разным статьям.

Как принималось решение по амнистии

Не смотря на то, что амнистию инициировал Берия, в историю она вошла под названием «ворошиловской», так как документ на ее проведение подписал Председатель Верховного Совета СССР Клим Ворошилов . В марте 1953 года глава МВД послал главе правительства Маленкову секретную записку, в которой говорил, что в советских тюрьмах содержится 2,5 миллиона заключенных.

Большая часть осужденных сидит за мелкие преступления, кражи и хищение госсобственности. Лаврентий Павлович предлагал не только амнистировать сотни тысяч людей, но и изменить законодательство в сторону уменьшения тяжести ответственности, за не представляющие социальной опасности преступления.

Кого отпустили

Проект Берии получил поддержку, и в короткие сроки руководство СССР выпустило соответствующий указ об амнистии. Из лагерей освободили всех, чей срок заключения не превышал пяти лет. Под амнистию попали лица, осужденные за статьи, касающихся должностных, хозяйственных, воинских преступлений. Отпустили женщин, у которых на воле остались дети возрастом до 10 лет и беременных.

Амнистия распространилась на несовершеннолетних, людей болеющих неизлечимыми болезнями, женщин старше 50 лет и мужчин старше 55 лет. Осужденным на срок более 5 лет время отсидки уменьшили в 2 раза. Указ не распространялся тех, кто сидел за контрреволюцию, бандитизм, умышленное убийство, хищение государственной собственности в крупных размерах. По архивным данным к осени 1953 года из мест заключение вышло 1201606 осужденных.

Дела более чем 400 тысяч советских граждан, ожидающих наказания были прекращены. В результате амнистии количество заключенных в СССР сократилось на 52%. До и после Берии такой масштабной в истории России и СССР не проводилось.

Последствия амнистии

Из мест отсидки зеков вывозили эшелонами и заключенные, чувствуя свою многочисленность, устраивали бунты и грабили населения на железнодорожных станциях. Осужденных за умышленное убийство и бандитизм не амнистировали, но в стране все равно ухудшилась криминогенная обстановка. Частыми стали случаи хулиганство, грабежи и воровство. На воле оказались матерые уголовники возрастом старше 55 лет, многие банды были выпущены в полном составе, также бывшие зеки брались за старое из-за нехватки работы.