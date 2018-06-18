Иван Сусанин: существовали ли он на самом деле

Иван Сусанин — народный герой, символ «мужицкой» преданности царю. За четыре столетия его имя и легенда о чудесном спасении первого государя из рода Романовых стали частью фольклора.

Откуда узнали?

История о подвиге Ивана Сусанина до начала XIX века передавалась его потомками из уст в уста. Широкая публика узнала о ней только в 1812 году благодаря выходу рассказа писателя Сергея Николаевича Глинки в журнале «Русский вестник». Позднее именно на основе этой публикации были созданы пьеса «Иван Сусанин» и знаменитая опера «Жизнь за царя» Михаила Ивановича Глинки

Вот какую историю об Иване Сусанине поведал Глинка.

В 1613 году, после изгнания поляков из Москвы, их банды мародерствовали во внутренних областях России. В феврале того же года Земский собор в Москве провозгласил царем, и притом заочно, Михаила Федоровича Романова , который находился в своей вотчине в Костромской области. Тогда одна из польских шаек решила расправиться с ним, но где конкретно его искать, поляки не знали.

Приехав в село Домнино, они встретили крестьянина Ивана Сусанина и решили у него выпытать, где пребывает новоизбранный царь. Но Сусанин, смекнув, что поляки хотят погубить молодого государя, не только не сказал правды, но и повел их в противоположную сторону. По дороге он зашел в свою избу и незаметно отправил своего маленького сынишку к царю, чтобы предупредить его об опасности. Заведя ляхов в непроходимую чащу, Иван Сусанин произнес:

«Злодеи! Вот голова моя; делайте со мною, что хотите; кого вы ищете, тот вам не достанется!».

После этого поляки зарубили саблями героя, но сами выбраться из чащи не смогли. Так царь был спасен.

Зять-наследник

История Ивана Сусанина спустя 200 лет обрела новые подробности литературного характера. Естественно, что предсмертные слова Ивана Сусанина выдумал сам Глинка. Многие детали он также добавил в рассказ о Сусанине для красного словца. Но какие именно это были подробности? Что же мы реально знаем об Иване Сусанине?

Что-то можно предположить. Например, что Сусанин был вдовцом и у него была дочь. В царской грамоте, данной 30 ноября 1619 года (уникальном и самом раннем документе, доказывающем существование костромского крестьянина) зятю Ивана Сусанина Богдану Сабинину даруется половина деревни с «обелением» от всех податей и повинностей «за службу к нам и за кровь, и за терпение…»

Бесспорно, что такой документ мог быть только признанием больших заслуг семейства перед царем.

Родственники Сусанина

Некоторые предположения, что мать Сусанина звали Сусанна, а сам он был сельским старостой являются, скорее, домыслами. А вот отчество Сусанина — Осипович, было придумано уже в XIX веке и не подтверждается никакими достоверными источниками.

Однако сам тот факт, что царь снизошел до простого крестьянина и еще дважды (в 1633 и 1691 гг.) в письмах из Москвы подтверждал его привилегии, освобождавшие от податей, заслуживает внимания.

В рассказе Глинки есть два основных момента, которые были явно вымышлены, о чем можно судить по тексту грамоты. Первый — сын Сусанина. Как мы знаем, наследовала ему дочь Антонида (в том числе и царские привилегии), что было возможно только при отсутствии мужского потомства. Но ведь сын мог умереть и раньше? Как показывают исследования (Велижев, Лавринович) это не так.

Еще в 1731 году потомками Сусанина была сделана попытка ввести в повествование о спасении царя еще одного родственника — будущего мужа Антониды. Именно его якобы послал Сусанин предупредить царя об опасности.

Однако этой выдумке не поверили, и прошение (имевшее целью получить более выгодные льготы) не утвердили. Таким образом, и сын, и зять Сусанина были привнесены в легенду позднее. То же можно сказать и о том, что Сусанин завел поляков в чащу (или в болота). Из документов XVII века известно только, что он не выдал местоположение царя, а эпизод с глухими местами был добавлен позже.

Иван Сусанин и ДНК

В начале 2000-х годов в прессе появились несколько сообщений о находке могилы Ивана Сусанина. Археологи строили свою гипотезу на том, что на нескольких скелетах, найденных в результате раскопок недалеко от села Домнино, были обнаружены следы ударов холодным оружием, возможно, саблей.

Однако они исходили из предположения, что Сусанин был похоронен, что также еще требовалось доказать.

Медики-криминалисты, изучив найденные останки и сравнив их параметры со антропометрическим строением потомков Сусанина в 8-15 поколениях, отметили некоторое сходство, но уклонились от однозначной идентификации.

Судьбу должен был решить анализ ДНК костей. Однако проведенное исследование не дало никаких надежных положительных результатов. Тем не менее едва ли сегодня можно брать по сомнение подвиг Ивана Сусанина.

Иван Сусанин XX века

В отечественной истории немало подтвержденных документами примеров совершения героических поступков, подобных Сусанинскому.

Самым знаменитым является подвиг крестьянина Матвея Кузьмина. Зимой 1942 года в районе его деревни в Псковской области батальон немецкой 1-й горнострелковой дивизии решил устроить засаду для советских военных. В качестве проводника немцы выбрали 83-летнего Матвея Кузьмина. Однако тот, вызвавшись вести отряд в обход наших позиций, незаметно отправил 11-летнего внука Сергея в расположение советских войск, передав с ним информацию о времени и месте предполагаемого внезапного нападения. Так, Матвей Кузьмин вывел немцев прямо на советских пулеметчиков. История эта была освещена советским Информбюро, а Матвею Кузьмину посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. При этом сам Кузьмин об Иване Сусанине слышал едва ли — псковский охотник, скорее всего, был неграмотным.

В России, как и позднее в СССР, подвиг Ивана Сусанина широко использовался в массовой пропаганде. Оперу Глинки «Жизнь за царя» переименовали в «Ивана Сусанина». К патриотическому образу костромского крестьянина обращались писатели, художники, поэты на протяжении XIX и XX веков.

И хотя о реальном Иване Сусанине мы знаем очень мало, однако больше чем о любом другом крестьянине того времени. Его существование документально подтверждено, и он совершил подвиг, не выдав молодого Михаила Романова, на которого охотились ляхи.