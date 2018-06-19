Как появился русский ледокольный флот

В наше время для преодоления морей и океанов, покрытых льдом, используются специализированные суда — ледоколы. Обладая мощным усиленным корпусом, они продавливают ледовой слой своей внушительной массой или разрезают его острым форштевнем. Сегодня такие суда не вызывают ни у кого удивления, но существовали ли они ранее, к примеру, во времена Руси?

Фактически, первыми в мире ледоколами считаются кочи — деревянные суда, обладающие усиленной конструкцией и приспособленные к применению на реках и морях. Использовали их преимущественно поморы, которых считают этнической группой западных славян, проживающих на территории, которая граничила с побережьем Балтийского моря.

Конструкционные особенности, которыми обладали кочи, позволяли использовать их для преодоления ледяных вод. Такое судно продавливало лед своей массой, а благодаря особой яйцевидной форме не боялось создаваемого им давления, так как его просто выталкивало наверх. В результате кочи можно было просто протащить по поверхности крепкого льда к тому месту, где начиналась чистая вода.

При этом они могли сохранять высокую маневренность, что было очень важно для преодолении небольших рек, а также при передвижении по мелководью. Передвигались кочи с помощью паруса или весел. Считается, что именно на таких суднах поморские моряки вели освоение Арктических водных пространств. Кроме того, именно на кочах Федот Попов и Семен Дежнев и первыми преодолели Берингов пролив в 1648 году.