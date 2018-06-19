Ещё
Как появился русский ледокольный флот
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как появился русский ледокольный флот 

Кириллица 2 часа назад
Фото: Кириллица
В наше время для преодоления морей и океанов, покрытых льдом, используются специализированные суда — ледоколы. Обладая мощным усиленным корпусом, они продавливают ледовой слой своей внушительной массой или разрезают его острым форштевнем. Сегодня такие суда не вызывают ни у кого удивления, но существовали ли они ранее, к примеру, во времена Руси?
Фактически, первыми в мире ледоколами считаются кочи — деревянные суда, обладающие усиленной конструкцией и приспособленные к применению на реках и морях. Использовали их преимущественно поморы, которых считают этнической группой западных славян, проживающих на территории, которая граничила с побережьем Балтийского моря.
Конструкционные особенности, которыми обладали кочи, позволяли использовать их для преодоления ледяных вод. Такое судно продавливало лед своей массой, а благодаря особой яйцевидной форме не боялось создаваемого им давления, так как его просто выталкивало наверх. В результате кочи можно было просто протащить по поверхности крепкого льда к тому месту, где начиналась чистая вода.
При этом они могли сохранять высокую маневренность, что было очень важно для преодолении небольших рек, а также при передвижении по мелководью. Передвигались кочи с помощью паруса или весел. Считается, что именно на таких суднах поморские моряки вели освоение Арктических водных пространств. Кроме того, именно на кочах Федот Попов и Семен Дежнев и первыми преодолели Берингов пролив в 1648 году.
Кириллица: последние новости
Как поступали с сиротами на Руси Чума на Руси: как это было Почему в русских сказках главный герой — дурак
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В каком возрасте русские становились стариками11
За что казнили швею-фронтовичку из Белоруссии30
Что в бою делали только русские солдаты1
Огромная анаконда схватилась с настоящим трактором53
Раскрыта правда про пояс верности3
Видео
01:23
Искусственный разум научился «видеть» сквозь стены
Вещи
03:44
Жуткие изобретения прошлого
Вещи
01:45
Спецслужбы узнали о хулиганском детстве Ким Чен Ына
Люди
07:06
Титанобоа весила тонну и могла нападать на слонов
Безумный мир
05:53
Самая страшная тюрьма Сталина
Места
10:16
Мрачные тайные Советского Союза
Истории
04:14
Что есть только в Северной Корее
Места
13:26
Тайны истории России, которые так и не разгадали
Истории
07:29
Люди, которым несказанно повезло
Люди
10:02
Скрывает ли НАСА правду об НЛО
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение