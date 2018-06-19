Чума на Руси: как это было

За всю историю человечество переживало несколько эпидемий чумы. В XIV веке болезнь пришла из монгольской пустыни Гоби. Грызуны принесли инфекцию в Китай и Индию. Оттуда чума проникла в Европу. В 1346 году первые случаи болезни уже были зафиксированы в Крыму.

Вскоре чума появилась и на Руси. В 1352 году эпидемия разразилась в Пскове, а через год — уже в Москве. Русские прозвали эту болезнь моровой язвой.

Люди умирали так быстро и в таком количестве, что не хватало ни гробов, ни времени для их захоронения. Зачастую в один гроб укладывали до пяти человек. От болезни не был застрахован никто. Несмотря на то что обеспеченные люди бежали из эпицентров эпидемии и укрывались в монастырях, чума настигала их и там.

Русские князья и чума

Симеон, прозванный Гордым, был старшим из сыновей князя Ивана Калиты . Симеон в разное время являлся Московским и Новгородским князем, а также великим князем Владимирским. Гордым он стал от того, что, по словам летописцев, не терпел неясностей и лжи, а тех, кого уличал в этом, строго наказывал. Симеон известен и свой дипломатичностью, и умением разрешать любые конфликты мирными путями.

Например, Симеон Гордый без боя избавился от нападок Литвы, просто поговорив с татарским ханом, у которого литовский князь Ольгерд просил помощи в военных действиях. За время правления Симеона татары не учинили в княжествах ни одного разграбления. Незадолго до смерти в 1353 году Симеон ушел в Спасо-Преображенский монастырь, где принял монашеский постриг и получил новое имя Созонт. Его третий сын Иван и четвертый Симеон скончались от чумы. В 36 лет Созонт тоже умер от этой же болезни.

Младший брат Симеона Андрей Иванович недолго побыл на престоле и ушел из жизни в том же году в возрасте 26 лет.

За год до этого, в 1352 году, от чумы скончался князь брянский Дмитрий Романович. Правление князя Дмитрия пришлось на трудные времена, когда Литва и Московия расширяли зоны своего влияния. Дмитрию Романовичу пришлось лавировать между ними и Ордой. До сих пор достоверно неизвестно, где именно умер князь. Существуют две версии: либо в то время он находился на территории Польши, где чума свирепствовала уже 2 года, либо в Пскове, так как в Москве эпидемия началась только в 1353 году.

В 1359 году заразился моровой язвой и умер в возрасте 33 лет великий князь Московский и Владимирский Иван II Красный — брат Симеона Гордого. Он являлся вторым сыном Ивана Калиты и занял престол, поскольку ни один из его племянников мужского пола не выжил. Прозвище Красный, по одной из версий, Иван получил за свою красоту. Князь Иван Красный правил в период, когда позиции Москвы ослабли, а Литва, напротив, заняла одну из главенствующих ролей на политической арене.

Всеволод Александрович Холмский был сыном великого тверского князя Александра Михайловича, а после смерти отца стал удельным князем города Холм. Правителем же всех тверских земель стал дядя Всеволода Константин Михайлович. Долгое время Всеволод и Константин враждовали по этому поводу. Когда вся власть перешла к дяде, Всеволод Александрович бежал в Литву. Но через год вернулся и заключил с Константином мир. Вскоре в Твери началась эпидемия чумы. Жена Всеволода Софья скончалась в 1364 году. Вслед за супругой умер и сам князь.