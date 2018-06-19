Почему автобусы «Икарус» называли «пылесосами»

В период «железного занавеса» страны «социалистического лагеря» были для граждан СССР единственной относительно доступной «заграницей», а товары оттуда — тем самым желанным «импортом», к качеству которого питали вполне заслуженное уважение. Какие же бренды соцстран были наиболее популярны в СССР?

Автобусы «Икарус», Венгрия

В ноябре 1956 года в Москве прошли предварительное тестирование французский автобус «Шоссон», венгерский «Икарус» и немецкий «Бюссинг». Лучшим зарекомендовал себя Икарус, и было принято решение приобретать именно эту марку автобусов. Первые «Икарусы», появившиеся на советских улицах в 60-е годы, были модели 55 и 66 «люкс», обслуживающие междугородние и туристические линии. На 66-том стоял движок мощностью всего 125 л.с. Он развивал скорость до 100 км/ч, что по тем временам было просто фантастикой. За скорость, обтекаемую форму эти автобусы в народе называли «ракетами». В октябре 1968 года стали поступать партии «Икарусов-180» (так называемая «сочлененная модель», или «гармошка»). В эти автобусы влезало невероятное число пассажиров: 180 человек! Так появилось второе шутливое прозвище — «пылесосы». Всех желающих уехать «всосет». Всего в СССР ездило в общей сложности свыше 143 тысяч венгерских «Икарусов»!

Мотоциклы «Ява». Чехословакия

Мотоциклы «Ява-350» служили верой и правдой многочисленным поколениям советских мотоциклистов. К 1960 году каждый в СССР почти 40 тысяч человек катались на чехословацкой «Яве». В 1976 году на наших необъятных просторах было уже более миллиона «Яв». Тогда этот мотоцикл стоил немалых денег — 650 новых (после реформы 1961 года) рублей. Коляска «Велорекс» стоила всего 150 рублей. В то время «Ява» не уступала по престижности современному «Харлею». Именно на «Явах» с ветерком носились самые крутые парни. В мотоциклетной моде того времени присутствовала непременная немецкая переводная картинка на бензобаке. Чаще всего это были изображения роскошных блондинок. Существовали и другие сюжеты, но было одно ограничение: считалось дурным тоном клеить на бензобак мотоцикла изображение автомобиля.

Цветная фотопленка «ORWO». ГДР

В 60-80 годы ORWO была крупнейшим производителем фото— и кинопленки в странах соцлагеря. СССР закупал весь ассортимент ORWO: от кинопленок для киностудий, до фотопленок для рядовых фотолюбителей. Эти пленки всегда были остродефицитными, поскольку считались лучшими на советском рынке. Когда в культовый для всех советских фотографов магазин «Зенит» что в Сокольниках, «выбрасывали» пленку ORWO, к магазину выстраивались километровые очереди. В 70-е годы ORWO приступила к производству магнитных лент для катушечных магнитофонов, а затем и компакт-кассет.

Головоломка «кубик Рубика». Венгрия

В 1974 году тридцатилетний Эрне Рубик преподавал в Будапеште архитектуру и дизайн. Первоначально кубик задумывался им как трехмерное учебное пособие. Но в начале 1975 года Рубик запатентовал свое изобретение как игрушку. Первым производителем кубика стал небольшой будапештский кооператив. Единичные экземпляры головоломки появились в СССР в 1978 году. Но настоящая «кубикомания» случилась два года спустя, когда патент Рубика был приобретен компанией Ideal Toys, начавшей продавать игрушку во всем мире. В СССР кубик крутили в метро, в трамвае, на работе, в домах отдыха, в постели. В «приличной» семье в те годы полагалось иметь не меньше двух кубиков, чтобы помучаться, крутя разноцветные грани, могли все желающие. Кубик считался подарком, который уместно было дарить и на юбилей, и на свадьбу, и на новоселье.

Сервиз «Мадонна». ГДР

Впервые с этим шикарным столовым сервизом из фарфора высокого качества, украшенным изображениями полуобнаженных красоток в стиле рококо и позолотой, в СССР познакомились после войны. Такой фарфор привозили домой офицеры, и именно офицерские жены стали первыми домохозяйками, которые имели возможность по праздникам выставлять эту красоту на стол. Полный сервиз «Мадонна» — это набор для обеда, а так же для чая и кофе на 12 персон. Но комплектации были разные: кофейные «Мадонны», чайные и столовые. Такой сервиз считался лучшим подарком на юбилей или новоселье, символом статуса семьи и был несбыточной мечтой тысяч домохозяек.

Обувь «Цебо». Чехословакия

Этот бренд объединял шесть фабрик, производящих обувь. Когда ботинки или туфли «Цебо» появлялись в советском магазине, немедленно выстраивалась очередь. Люди стояли по четыре часа, но не жалели об этом, поскольку обувь была действительно качественной и очень красивой. Под этим брендом выпускалась и мужская и женская обувь на все сезоны. Сапожки, туфли, ботинки, летние сандалии, и, разумеется, супер популярные в СССР кроссовки.