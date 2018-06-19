Птицы парализовали работу церкви

На две недели закрылась церковь после того, как пара лазоревок решила обзавестись потомством в трибуне, с которой вещает викарий. Более того, в течение этого времени по округе даже не раздавался колокольный звон.

Все это случилось в церкви святого Томаса Бекета в деревне Соуртон в Девоне, где один из служащих заметил вившихся вокруг инвентаря птиц. Служка подошел с факелом поближе и был поражен, когда в трибуне викария обнаружил сразу восемь недавно вылупившихся птенцов. Чтобы не беспокоить малышей, местное духовенство приняло решение на время закрыть церковь.

Colin Sargent

Минимальные ритуалы здесь все же проводились, чтобы не вызывать у населения чувство «богооставленности», но вот орган в течение всего времени не использовался. Местные очень переживали, как птенцы смогут покинуть церковь, поэтому все окна в здании на протяжении взросления малышей держались открытыми. К счастью, через две недели все птенцы благополучно улетели.