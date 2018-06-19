Какая метка была на теле Каина, чтобы того не убили

Все знают библейскую историю про братьев Авеля и Каина. Согласно писанию, последний убил первого. Однако сам Каин очень боялся, что его тоже могут убить. Бог сжалился над ним и «сделал Каину знамение», чтобы никто не посмел умертвить его. Что же это было за знамение? Версий по этому поводу множество.

Рога и борода

Некоторые исследователи склоняются к тому, что Господь поставил на теле Каина определенную, четкую метку или знак, который отличал его от других людей, а, может быть, даже и пугал окружающих. Хотя на самом деле в тексте не упоминается фраза «на теле», а просто говорится: «И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его». (Быт.4:15). Как бы то ни было, многие, в особенности древние толкователи, предполагали, что у Каина на лбу вырос рог (или рога). Известный психолог и психиатр Леопольд Зонди в своей книге «Каин. Образы зла» писал, что в пользу рогов существует как минимум 2 аргумента: это тот факт, что разгневанного Моисея тоже иногда изображали с рогами, а также то, что раньше даже алтарь украшали рогами. Причем, убийца, дотронувшийся до алтарных рогов, избавлялся от смертной казни за содеянное. Понятно, что выросты на голове у Каина вполне могли вызывать во встречных дикий ужас, а потому все боялись просто приблизиться к нему, не то что нанести ему какие-либо увечья.

Тот же Зонди упоминает поэта Шахина, который представлял, что Бог наградил Каина столь страшной бородой, что от убийцы бежали прочь даже дикие звери.

Болезни

Другие толкователи почти уверены в том, что Бог ниспослал на Каина какую-то болезнь, чаще всего заразную, например, проказу. А Иоанн Златоуст утверждал, что убийца наверняка был отмечен другим заболеванием, наличие которое вызывало бы в людях чувство жалости к Каину, но никак не страха. Иоанн Златоуст писал, что Каином овладела некая телесная слабость, плоть его все время дрожала, тем самым напоминая остальным об опасности и последствиях греха (Иоанн Златоуст «Против иудеев»).

Священник Даниил Сысоев в книге «Летопись начала» упоминал, что, согласно переводу 70-ти толковников, после убийства брата Каин все время стонал, тряс головой и правой рукой, которой и расправился с Авелем. Конечно, благодаря этому знамению-недугу он не мог совершать даже примитивных действий, в частности принимать пищу. Несомненно, такого больного человека большинство людей не тронули бы. Хотя Бог, конечно, допускал возможность того, что кто-то может и, напротив, воспользоваться слабостью Каина, а потому он, делая знамение для Каина, для верности произнес: «За то всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро» (Быт. 4:15).

О болезни Каина говорит и отец Олег Моленко на сайте церкви Иоанна Богослова. В частности Моленко приводит в пример эпилептические припадки. Кроме того, священник предполагает, что после совершения преступления Каин начал страдать и психическими отклонениями.

Татуировка

Многие понимают священные тексты буквально, а потому уверены в том, что на теле Каина Господь нарисовал какое-то изображение или сделал несмываемую надпись, вроде татуировки. Один из известных комментаторов Торы Раши писал, что Бог поставил на лоб убийцы одну из букв своего имени. Согласно иудейской и каббалистической традициям, полное имя Бога, так называемый «тетраграмматон», состоит из 4-х букв, но произнести его нельзя: это табу. Поэтому Всевышний и написал только одну букву. Но даже она одна внушала в окружающих такой страх или трепет другого рода, что никто не смел поднять руку на Каина.

Однако раввин-философ Авраам ибн Эзра был уверен в том, что Всевышний сделал это не для того, чтобы отпугнуть кого бы то ни было от Каина, а для того, чтобы вернуть тому веру в то, что Бог всегда будет рядом с ним и защитит его от любых опасностей.