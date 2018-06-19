Парень спас медвежонка, рискуя сесть в тюрьму

Молодой человек по имени Кори Хэнкок отправился на прогулку в лес. Он хотел сделать несколько пейзажных фотографий, но беззаботное времяпрепровождение было прерванно печальным зрелищем. Фотограф увидел на опушке леса маленького медведя.

По всем признакам он был мертв: медвежонок лежал обездвиженно, его губы были синего цвета. Но затем Хэнкок заметил слабое дыхание. Кори не решился оставить медвежонка умирать.

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Он взял зверя на руки и отправился к автомобилю. Фотограф очень боялся, что вот-вот из леса появится медведица. Дело в том, что матери часто оставляют свое потомство в момент, когда уходят за едой.

Но медведица так и не появилась, а Хэнкок привез беспомощное животное в ветеринарную клинику. Там ему оказали первую помощь и сейчас от идет на поправку. Зверь действительно был в шаге от смерти от голода и истощения, а Кори Хэнкоку мог грозить штраф в размере шести тысяч долларов или даже год тюрьмы.

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Дело в том, что США (штат Орегон) законодательно запрещено оказывать помощь медведям. Люди зачастую ошибочно полагают, что могут сделать лучше, если видят одинокого медвежонка в лесу и приносят его в центры помозщи животным. На деле оказывается, что медведица просто отправилась добывать пищу, а люди вмешиваются в естественный ход жизни дикой природы.

Но в случае с Кори Хэнкоком все обошлось, его поступок не стали считать нарушением закона.