Как на Брежнева упал самолет

С позиций сегодняшнего дня «эпоха застоя», во время которой страной управлял Леонид Ильич Брежнев , выглядит золотым временем стабильности и веры в завтрашний день. При этом историки утверждают, что если бы не инцидент в Ташкенте, когда на Генерального секретаря ЦК КПСС в прямом смысле слова рухнул самолет, пожилой руководитель страны мог бы прожить еще несколько лет.

Роковой визит в Ташкент

Согласно заведенной в СССР традиции высшее руководство страны периодически посещало республики страны с официальными визитами, в ходе которых проходило награждение руководителей предприятий и их работников государственными наградами. Торжественный визит 75-летнего Брежнева в Узбекистан был приурочен к награждению республики орденом Ленина за большой вклад в достижения народного хозяйства страны.

В программе официальных мероприятий отдельной строкой стояло посещение Л. И. Брежневым и руководителем Узбекистана Ш. Р. Рашидовым Ташкентского авиационного производственного объединения имени В. П. Чкалова. На нем в 1980-е годы собирали новейшие военно-транспортные самолеты Ил-76МД.

Когда правительственная делегация прибыла в Ташкент, было заметно, что Брежнев чувствует себя не самым лучшим образом. Видя это, организаторы визита предложили исключить посещение предприятия из официальной программы мероприятий. Однако Брежнев в ультимативной форме заявил, что на авиационный завод он обязательно поедет.

Спорить с ним не стали. Не удивительно, что когда правительственные лимузины подъехали к заводу, в сборочный цех, где должна была состояться встреча с Л. И. Брежневым, ринулся чуть ли не весь коллектив предприятия. Шутка ли, вблизи своими собственными глазами увидеть самого Генерального секретаря ЦК КПСС.

Не ходите под лесами

К моменту появления Брежнева в цехе собрались около 15 тысяч человек. Яблоку было негде упасть. Данное обстоятельство сильно обеспокоило охрану руководителя страны. Народу было столько, что рабочие облепили даже леса, которые поддерживали недостроенный самолет. Разумеется, деревянные конструкции не выдержали перемещения по ним большого количества людей и неравномерного распределения нагрузки.

Едва Леонид Ильич вышел из-под днища самолета, как раздался жуткий скрежет и леса рухнули. Многих людей придавило тяжелой конструкцией. Охрана была в шоке. Брежнев вместе с Рашидовым оказались под упавшей площадкой. Леса тут же подняли. К счастью, Леонид Ильич был жив, но лежал на спине с разодранным ухом, из которого текла кровь.

Жизнь ему фактически спас телохранитель Владимир Собаченков. Он принял удар на себя и не дал тяжелой конструкции придавить Брежнева. Голова у охранника была вся в крови. Серьезные повреждения получил также начальник местного 9-го Управления КГБ СССР , который вместе с Собаченковым сдерживал падающие леса. Как ни странно, Рашидов практически не пострадал.

Как выяснилось, ЧП стало также причиной сломанной ключицы у Брежнева. Для человека в его возрасте это была нешуточная травма. Врачи впоследствии утверждали, что от драматических событий в Ташкенте Брежнев не смог оправиться до самой смерти, они даже существенно приблизили его кончину.

В то же время по стране поползли слухи, что происшествие в Ташкенте было тщательно спланированным покушением. Дело в том, что Рашидов погряз в коррупции и Л. И. Брежнев дал поручение КГБ провести проверку его деятельности. А Рашидов из-за опасения разоблачения будто бы и подстроил несчастный случай на авиационном заводе. Ведь леса можно было подпилить. К тому же по странному стечению обстоятельств меньше всех во время инцидента пострадал именно Рашидов.