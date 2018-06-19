«Они могут на кухне под водку решить все проблемы»

«Пора валить». У определенной части россиян эти слова стали одним из главных рефренов последних лет. Anews хочет показать другую сторону ситуации и обратиться к иностранцам, которые решают переселиться из своих благоустроенных государств в Россию.

Почему в Италии может не хватать культуры? Зачем всемирно известный дирижер уехал в российскую провинцию? И как дошел до такой жизни герой интернет-мема «веселый молочник»?

Не хватало культуры

Почему люди предпочитают Россию благополучному Западу? Причины могут быть самые разные. Например, джазовый музыкант Андреа Бартелуччи утверждает, что в Италии, родине оперы, ему не хватило культурного уровня.

«Я родился и вырос в небольшом итальянском курортном городке Пезаро на берегу Адриатики. Это родина известного композитора Джоаккино Россини, автора «Севильского цирюльника». Жить в таком городе многим покажется счастьем — море, живописные пейзажи, музеи…Минус моего города был в одном — в публике!

В Италии, особенно в провинции, интеллигенция — это очень узкий круг людей. Остальные живут мещанской жизнью и пропагандируют буржуазные ценности: они заняты тем, чтобы похвастаться новой машиной или домом покруче, чем у соседа.

На музыкальные концерты, даже на знаменитый «Россини опера фестиваль», люди ходят, чтобы показать себя — свою модную одежду и драгоценности. Мне это никогда не нравилось. Но жизнь в провинции обленяет. И я терпел все это до 43 лет, пока случай не предоставил мне возможность познакомиться с Россией.

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Ваша страна открыла мне глаза и дала возможность развиваться как музыканту. Новый 1999 год по предложению друзей мы решили встретить в Петербурге. Я был поражен невероятной красотой города. Чувствуется, что здесь многое построили итальянские архитекторы. Но главное — я неожиданно нашел здесь уникальную публику.

Здесь люди приходят не себя показать, а послушать музыку — они искренние ценители! В Петербурге можно найти понимание среди огромного количества слушателей, а не двух-трех интеллектуалов, как в Пезаро. Да, возможно, здесь неидеальные дороги, но этот город очень мне нужен».

Северная столица так поразила итальянца, что он готов терпеть даже меньшие по сравнению с Европой доходы:

«В Петербурге я никогда не зарабатывал больших денег. Живу очень скромно, но получаю духовное удовольствие от того, что нашел благодарную публику. Ради этого я готов привыкнуть к особенной, не всегда приятной погоде».

«Русская душа — это не сказка для меня»

Интересно, что зарубежных творческих деятелей привлекает не только богатая традициями культурная столица. Талантливый греческий дирижер Теодор Курентзис покинул родину в конце 90-х, чтобы постигать классическое искусство в России. Здесь он сделал блестящую карьеру, стал многократным лауреатом премии «Золотая Маска», получил славу музыкального новатора и триумфально выступает с собственным оркестром на ведущих сценах мира.

Однако осыпанный самыми заманчивыми предложениями дирижер с 2011 года неизменно проживает в городе Пермь, где является художественным руководителем театра оперы и балета имени Чайковского.

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На вопрос, почему он остается там, будучи «нарасхват в более серьезных местах», Курентзис отвечает:

«Что такое более серьезные места? Серьезное место там, где серьезные люди занимаются серьезным делом. А места, где есть четыре "Кофемании" на одной улице и множество фотографий в журналах с разных выставок и биеннале — это как раз несерьезно.

И слава Богу, что в Перми такого нет. В Перми есть чистое творчество и люди, не пресыщенные столичными тусовками. Они занимаются искусством, а не самолюбованием. Вот это как раз серьезно. Я счастлив там находиться и работать, несмотря на все сложности и проблемы».

А почему же Курентзис вообще выбрал Россию для жизни и самореализации?

«В 22 года у меня был вариант поехать учиться на стипендию в Нью-Йорке, — рассказывает дирижер. — Но в те времена, в 90-х годах, я понимал, что Запад стал очень прагматичным местом. Берлинская стена упала, и не осталось больше идеалов для борьбы. Все худые революционеры отрастили живот. Я же искал для себя дух романтизма, и именно этот дух нашел в России».

Курентзис, безусловно, замечает все недостатки отечественного благоустройства, но все же считает их не главным:

«В этой стране существует очень много проблем, но каким-то волшебным образом существует и legato (музыкальный термин, обозначающий плавное звучание без перерывов). Все углы как-то сглаживаются.

“Русская душа” — это не сказка для меня. Русские люди — до сих пор апостолы, потому что они верят, что могут на кухне под водку и блинчики решать все проблемы человечества».

Русско-американская мечта «веселого молочника»

Как ни странно, некоторые выходцы из развитых стран видят в России не «обитель великого духа», а вполне реальную возможность создать бизнес. Об этом говорит американец Джастас Уолкер, ставший известным после своего задорного высказывания по поводу российских контрсанкций.

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В действительности, Уолкер потом говорил, что его слова вырвали из контекста, и что в долгосрочной перспективе ограничение иностранных продуктов негативно скажется на отечественном сельском хозяйстве.

Как же предприимчивый посланец США вообще оказался в России? Он приехал в 1994 году — его религиозные родители прибыли с миссионерскими целями в Красноярский край и поселились в маленьком поселке Такучет.

«В местной администрации выделили помещение — заброшенный детский сад, — рассказывает Уолкер. — Сказали: отремонтируете здание — можете в нем жить. Так мы и сделали. Куда сложнее на первых порах обстояли дела с едой. Деньги у нас были, вот только купить на них что-то оказалось сложно: продуктов-то в магазинах нет.

Местные выживали за счет своих огородов. Первое время они и нам помогали с едой. Помню, в День благодарения пришел к нам сосед и со словами «Хочу поприветствовать вас на нашей земле» подарил живого гуся. Следом появился другой и привез какие-то соления, варения, клюкву. Третий сосед подарил мешок картошки».

В 2000 году Уолкер вернулся в США, но в итоге решил, что «в России он пригодится больше», и в 2009 году перебрался в окрестности Такучета, решив заняться сельским хозяйством:

«Одни мои соседи крутят пальцем у виска, называют меня дураком, говорят, что никакой я не фермер и нечего даже выпендриваться. Другие пытаются убедить, что сельским хозяйством в России невыгодно заниматься. Ну как так: мне выгодно, а им нет? Я всем рассказываю, что в нашей стране фермерство — это золотое дно!

Во-первых, в отличие от США, здесь практически нет конкуренции, рынок свободен, и легко можно найти свою нишу. Во-вторых, цены на еду в России очень высокие. И я, имея даже очень маленькое хозяйство, могу заработать приличные деньги. То есть в России достаточно 16 коз, чтобы выжить, а в Штатах для этого их нужно 40. Смотрите: в неделю мы производим 20–40 килограммов сыра. Средняя цена за килограмм — 700–800 рублей. Вот и получается, что у меня выходит очень даже неплохая зарплата.

А я ведь еще даже не посчитал прибыль с молока, йогурта, масла… Когда рассказываю все это соседям, они отвечают: не буду я в навозе ковыряться. Так ты на работе по локоть в мазуте целый день! Какая тебе разница? Навоз — это хоть не химия».

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Похоже, Уолкер решил надолго связать судьбу с Россией — в его речи прочно укоренились слова «наши» и «мы, русские»:

«Мне кажется, государство может оказать одну-единственную помощь фермерам в России — отстать от них! Мы — русские мужики — сами разберемся, что делать с землей и как выращивать урожай.

Наша страна может прокормить не только себя, но и полмира. В России самые большие запасы чернозема и пресной воды! И не такой уж у нас плохой климат. Мы находимся на тех же широтах, что и Канада. А это, между прочим, очень продвинутая в сельском отношении страна».

Похоже, дело, за которое Уолкер взялся по-американски энергично, вполне ему удается. Сейчас он переселился на участок в 100 гектаров в Алтайском крае, ведет популярный youtube-канал и использует интернет-мем про «веселого молочника», маркируя собственную продукцию.