Главные победы русской артиллерии

Главные победы артиллерии в русской истории

Артиллерия сыграла важнейшую роль в русской истории. Вспомним главные триумфы. В России исторически при всех режимах и правителях всегда серьезное внимание уделялось развитию артиллерии.

Первое применение артиллерии в России отмечено в 1382 году во время обороны Москвы от войск Тохтамыша. В 1475 году в Москве был основан Пушечный двор, где началось производство огнестрельного оружия. В полевом сражении русская артиллерия впервые себя показала в «стоянии на Угре», где успешно отражались попытки ордынцев форсировать реку.

Век XVI

В начале XVI века заканчивается складывание централизованного государства в России. В 1514 году, во время очередной русско-литовской войны был взят Смоленск. При осаде Смоленска решающую роль сыграла артиллерия, вынудившая литовский гарнизон сдаться. К середине XVI в. Россия обладала самой мощной по тем временам артиллерией. Орудия активно использовались в полевых сражениях, при осадах и оборонах крепостей.

Так, в 1552 году не последнюю роль артиллерия сыграла при взятии Казани, а несколькими годами позже в Ливонии русские войска овладели Дерптом и Феллином. В 1572 г. наличие мощной артиллерии, установленной в гуляй-городе, способствовало победе русских войск в битве при Молодях и, наконец, не раз мощные орудия спасали Псков, во время осады города войсками Стефана Батория.

Полтавская битва

В ходе Северной войны излюбленной тактике шведской армии нередко опрокидывавшей противника в ближнем бою при помощи холодного оружия, русские войска противопоставили массированное применение ружейного огня и артиллерии. Наиболее ярко значение артиллерии проявилось в Полтавской битве 1709 году, когда шведы наоборот отказались от использования пушек (сказалась нехватка пороха и ставка делалась на внезапность и мобильность).

Несмотря на численный перевес, русская армия заняла оборонительную позицию, впервые используя в полевом сражении редуты. Наступление шведов было встречено губительным артиллерийским и ружейным огнем. Прорвавшись с большими потерями через линию редутов, шведы были встречены залпами десятков орудий, установленных в основном русском лагере и вынуждены были отступить.

На втором этапе битвы русская артиллерия также сыграла значительную роль. Расположенные в промежутках между батальонами пехоты пушки, косили шведские линии. И наконец, по иронии судьбы, когда русское ядро ударило в носилки Карла XII (шведский король накануне был ранен в стычке с казаками) возникла паника, лишь ускорившая полный разгром шведской армии. Таким образом, грамотное применение артиллерии на всех этапах битвы стало одним из факторов, обеспечивших победу под Полтавой

Единороги

В 1757 г. М. Е. Даниловым было создано орудие, которое по инициативе графа П. И. Шувалова было принято на вооружение. На стволе помещался фамильный герб рода Шуваловых в виде единорога, отсюда и происхождение названия этой мощной гаубицы.

Шуваловские гаубицы нашли широкое применение в ходе Семилетней войны с Пруссией. Огромную роль сыграла русская артиллерия в битве при Кунерсдорфе в 1759 г., когда пруссаки понесли огромные потери от сосредоточенного огня русской артиллерии, ведшей огонь через позиции собственных войск.

Синопский бой

18 ноября 1853 года в Синопской бухте эскадра под командованием вице-адмирала П. С. Нахимова (6 линейных кораблей и два фрегата) уничтожила 15 из 16 кораблей турецкого флота, подавив, кроме того, береговые батареи противника. Необходимо отметить факторы в применении корабельной артиллерии, сыгравшие решающую роль. Во-первых, значительный численный и качественный перевес русской артиллерии в Синопском бою — 720 пушек против 510 у турок.

Тяжелые орудия русских линейных кораблей по своей эффективности намного превосходили относительно небольшие пушки турецких фрегатов, не говоря уже о более мелких судах. Во вторых, высокая скорострельность — всего русская эскадры выпустила по врагу 18 тыс. снарядов, т. е. из каждого орудия действующего борта было произведено от 50 до 136 выстрелов. Третье — артиллерийский огонь был сосредоточен по корпусам турецких кораблей (в то время как турки стреляли по парусам, надеясь затруднить движение русских судов). Четвертое — значительную роль сыграло и наличие на русских кораблях 76 бомбических пушек (это было их первое применение), стрелявших разрывными снарядами, действия которых оказались губительными для деревянных судов.

На сопках Маньчжурии

В ходе неудачной русско-японской войны основные орудия русской артиллерии (76-мм пушка образца 1902 года) значительно превосходили аналогичные японские пушки: по дальности стрельбы 8,2 км против 6,5 км; по скорострельности 10 выстрелов в минуту против 3. Неслучайно, отвечая на вопрос французского корреспондента, почему японцы не применяют стрельбы с открытых позиций, полковник Нагато заметил: «Причина простая, потому что прямая стрельба для нас совершенно невозможна.

При быстроте стрельбы русских пушек, наши тотчас же будут выведены из строя». Новым явлением этой войны стал артиллерийский огонь с закрытых позиций. Так, первый день сражения при Дашичао 10-11 июля 1904 года превратился в напряженную 15-часовую артиллерийскую дуэль. При относительном численном равенстве в пехоте противоборствующих сторон, 1-я японская армии значительно превосходила русский Южный отряд в артиллерии — 256 орудий против 112. Поэтому по инициативе подполковника А. Г. Пащенко позиции русских орудий располагались за сопками, на гребни которых были вынесены корректировочные посты. В результате 2-я батарея 9-й Восточно-Сибирской бригады выполнила за день 11 артиллерийских задач, в том числе подавив две японских батареи.

Позднее Пащенко писал: «Этот бой ясно убедил всех сомневающихся в технических и баллистических свойствах нашей пушки, что надо только уметь обращаться с этой сложной и умело придуманной машиной, и нам не страшен тот огромный перевес в артиллерии, какой могут иметь японцы в отдельных случаях».