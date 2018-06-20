Какие эксперименты чуть не привели к концу света

Учёные исследуют мир с помощью экспериментов. Любая теория должна проверяться на практике, поэтому без опытов наука не может двигаться вперёд. Но некоторые эксперименты, которые организуют специалисты, иногда очень опасны, а эти и вовсе могли привести нас к апокалипсису.

1. В 1970 году начали бурение Кольской скважины, самой глубокой скважины в мире. Она уходит в толщу планеты более чем на 12 километров. Эксперимент, целью которого было выяснение максимальной глубины бурения, длился 19 лет. Учёные пытались добраться до верхнего слоя земной мантии, но так и не сумели его достичь. Проект свернули, так как на глубине 12 километров температура превышала 200 градусов.

2. Ядерная боеголовка «Тринити» была частью проекта «Манхэттен», американской программы разработки ядерного оружия. 15 июля 1945 года прошли испытания «Тринити», это был первый зафиксированный взрыв ядерного оружия. В ходе тестов установили, что сила взрыва составила 21 килотонну в тротиловом эквиваленте. Бомба с такой боеголовкой вполне могла бы разрушить мегаполис.

3. 10 сентября 2008 года официально объявили о создании Большого адронного коллайдера. Некоторые исследователи полагали, что возникающие при работе ускорителя микроскопические чёрные дыры будут расти и смогут уничтожить планету.

4. Проект Starfish Prime, в рамках которого создавались средства перехвата советских боеголовок ещё в космосе, придумали в США. Для этого в 1962 году военные попробовали провести ядерный взрыв в магнитосфере. Термоядерная боеголовка взорвалась на высоте 400 километров над Тихим океаном. Взрыв оказался настолько мощным, что в 1 500 километров от эпицентра были оборваны линии электропередач. На орбите образовался радиационный пояс, который рассасывался около пяти лет.