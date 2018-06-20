Как продали Аляску на самом деле

В 1867 году правительство Российской империи продало Аляску правительству Северо-Американских Соединённых Штатов за 7,2 миллиона долларов. Это событие овеяно массой мифов. Как же на самом деле продавали Аляску?

США отошла территория площадью 1 518 800 квадратных километра. На тот момент она была освоена мало, на Аляске проживало примерно 2 500 россиян и около 60 000 индейцев и эскимосов. Первым вопрос о продаже Аляски поднял в 1853 году тогдашний аляскинский губернатор Николай Муравьёв-Амурский, но подписание договора о передаче территорий состоялось лишь 14 лет спустя, 30 марта 1867 года, а 3 мая его подписал и российский император Александр Второй.

Очень распространена версия, что Аляску продала Екатерина Вторая. Этот миф возник после того, как группа «Любэ» спела свой хит. В реальности императрица не имеет к продаже отношения, она скончалась за 70 лет до продажи Аляски. Также говорят о том, что Аляску продали, чтобы закрыть дыры в российском бюджете. Это не совсем так. Речь шла не только о пополнении казны, но и об обеспечении безопасности.