Грязные тайны самой страшной тюрьмы Казахстана

За одиноким холмом в 30 километрах от ближайшего населенного пункта стоит в степи одна из самых жестоких тюрем на постсоветском пространстве. Здесь, в «Черном беркуте», большинство заключенных не ждут окончания срока. Он закончится только вместе с их жизнью.

Еще в советское время «Черный беркут» был единственной колонией, где отбывали срок преступники, приговоренные к исключительной мере наказания. Сейчас же тюрьма разделена на две части: в одной сидят те, кому надеяться уже не на что; в другой ждут свободы на протяжении 20-30 лет.

dnpmag.com

«Черный беркут» по праву считается одной из самых жестоких тюрем во всей системе ИУ. В дневное время заключенные обязаны постоянно быть на ногах: попытка отдохнуть карается немедленной «командировкой» в карцер.

Те, кто сидят пожизненно, не имеют права даже работать. Уже одно это можно считать изощренной пыткой: представьте, что происходит в голове человека, которому совершенно нечем заниматься остаток жизни.

Единственная в истории попытка побега была совершена в 1989 году. Отчаявшиеся заключенные взяли заложников и заперлись в административном здании: бунт был жестоко подавлен войсками и с тех пор никто бежать из «Черного беркута» не пытался.