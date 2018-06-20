Аномально огромные рыбы, которых выловили в России

Самые обычные рыбы из наших водоемов порой вырастают до таких гигантских размеров, что рыбакам их поймавшим просто никто не верит.

dnpmag.com

Белорусский рыбак, к примеру, выловил карася весом в целых 9 килограмм. Вряд ли вы ожидаете такую добычу, закидывая удочку!

А рыбалка на жереха уже представляет собой настоящую спортивную дисциплину: уже пятикилограммовая рыбина может с легкостью выбить спиннинг из рук, что уж там говорить о гиганте весом в 16 кило — именно такого выловил немец Мирка в одной из российских рек.

Щуки тоже вырастают до невероятных размеров. Наш рекордсмен весит тридцать килограмм, правда, имеется лишь одна фотография, удостоверяющее существование такого дикого улова.

dnpmag.com

Труднее всего справиться с сомом. Считается, что у этих рыб и вовсе нет механизма старения и они могут вырастать вообще до любых размеров.