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Аномально огромные рыбы, которых выловили в России
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Аномально огромные рыбы, которых выловили в России 

Don't Panic 5 часов назад
Самые обычные рыбы из наших водоемов порой вырастают до таких гигантских размеров, что рыбакам их поймавшим просто никто не верит.
dnpmag.com
Белорусский рыбак, к примеру, выловил карася весом в целых 9 килограмм. Вряд ли вы ожидаете такую добычу, закидывая удочку!
А рыбалка на жереха уже представляет собой настоящую спортивную дисциплину: уже пятикилограммовая рыбина может с легкостью выбить спиннинг из рук, что уж там говорить о гиганте весом в 16 кило — именно такого выловил немец Мирка в одной из российских рек.
Щуки тоже вырастают до невероятных размеров. Наш рекордсмен весит тридцать килограмм, правда, имеется лишь одна фотография, удостоверяющее существование такого дикого улова.
dnpmag.com
Труднее всего справиться с сомом. Считается, что у этих рыб и вовсе нет механизма старения и они могут вырастать вообще до любых размеров.
Кроме того, сомы умеют приспосабливаться к очень сложным условиям. Эти рыбы выжили даже в радиоактивном пруду Чернобыля!
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