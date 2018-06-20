Какие животные приносили русским прибыль

Наши предки верили, что даже самая мелкая тварь типа муравья или божьей коровки имеют магическую силу. Одни привлекают удачу и благополучие, другие — сулят несчастья и утраты. Были и животные, которых русские держали в качестве «денежных талисманов».

Поверье о том, что лучше всех в дом притягивают деньги именно кошки, сохранилось до наших дней. Правда, не каждый хвостатый подходит — исключительно светлой масти. По старой русской легенде только золотой кот, рожденный Огненным богом, способен стать денежным магнитом и притянуть в дом богатство.

Несмотря на то, что черный кот сулит беды и несчастья, кое на что и он сгодится. Именно с его помощью можно добыть заветный неразменный рубль: сколько им ни расплачивайся, снова и снова будешь доставать из кармана целый.

По народному поверью, безлунной ночью нужно отнести черного как ночь кота (важно не просмотреть хотя бы малейшее пятнышко!) на перекресток. Одна дорога должна обязательно вести на погост. Затем ущипнуть усатого посильнее, чтобы он мяукнул, и дождаться, когда подойдет незнакомый путник и предложит продать животину. Согласиться стоит непременно, и не заламывать цену, а попросить всего лишь рубль. Он-то и станет неразменным.

Белка

Шустрый лесной зверек — не просто вкусный ужин и ценный мех. Славяне считали его тотемным животным Перуна, олицетворяя рыжий мех с молниями, а звук от разгрызаемых орешков — с раскатами грома. И верили, что белка приносит удачу и улучшает благосостояние. Всего-то и нужно — отловить да посадить ее в клетку, или на худой конец, повесить несколько коготков на шею.

Лягушка

В мифологических представлениях наших предков лягушка была тесно связана с изобилием в широком его понимании: много дождей, когда они нужны, для хорошего урожая, сильная и здоровая скотина, крепкая семья.

Восточные славяне верили, что в каждом доме должна жить под порогом или под печью «хозяйка». Именно домовая лягушка оберегает дом от несчастий и притягивает достаток (в частности, такое поверье бытовало в Брянской области). Ей ни в коем случае нельзя вредить — выкидывать на улицу и уж тем более убивать. Хочешь жить в богатстве? Тогда будь готов, если к дождю лягушка посреди ночи заквакает.

Сверчок

Сверчок, конечно, совсем не животное, но не упомянуть о нем невозможно, потому как радовались его появлению в доме несказанно. Оно и понятно: по поверьям, селится сверчок только у порядочных людей, которые достойны и семейного счастья, и материального благополучия.

Особенно хорошо, если сверчок появляется под Рождество — стоит готовиться к богатству, которое буквально свалится на голову из самого неожиданного источника. Да и вообще маленький стрекотун — к прибыли: деньгам, рождению детей, выздоровлению (обретению здоровья).

Наши предки не только не выгоняли сверчка из дома, но даже не мели пол там, где он скакал, — чтобы не вымести оставшееся после него добро и благополучие.

Таракан

И еще одно неживотное — таракан. О нем с давних времен сложилось поверье: поселился в доме — к прибыли. А если в новой избе появились черные тараканы, то и вовсе стоит ждать несметного богатства.

Иностранный путешественник по имени Таннер, посетивший Москву в XVI веке, с паническим страхом описывал «ужасное животное русских по имени каракан», которое не доставляет неприятностей хозяевам, но заживо заедает гостей.

Известна байка, что переселенцы в середине XIX века специально брали на Дальний Восток своих «домашних» тараканов. Они верили, что без «родных питомцев» на новом месте их ожидали безденежье и неудача.

Жители Воронежской губернии определяли достаток соседей, в том числе, и по наличию тараканов. Если их нет, значит, живут так бедно, что и тараканам есть нечего.

Корова

Индоевропейский корень peku— имеет два значения — «богатство» и «скот», поэтому неудивительно, что корова для русских всегда была не только кормилицей, но и символом благосостояния.

Стадо тучных коров в славянских мифах тесно переплеталось с образом пышных облаков, плывущих по небу, сулящих весенний дождь и плодородие. Корова олицетворяла Небесную богиню, кормящую землю своим молоком (дождем и росой), поэтому и коровье молоко, и утренняя роса имели магическую силу. Неслучайно коров гнали на выпас рано утром, по первой росе.

По северным легендам из озер иногда выходили особенные коровы, и если удастся отбить одну такую от стада, то молока в доме всегда будет в изобилии. А где молоко, там и деньги.

Наши предки верили, что у каждой семьи есть тотемное животное, — то, которое оберегает дом от любых невзгод. И чаще всего это именно корова.

Вспомним хотя бы русскую сказку «Крошечка-Хаврошечка», когда буренка в образе яблони помогает героине выполнить все задания мачехи и найти суженого. Или как девочка, влезая в одно ухо коровы и выходя из другого, получает часть волшебных сил первопредка-коровы. Рогатый тотем и защищал, и учил мудрости, и гарантировал счастье — личное, семейное и финансовое.

Медведь

В русских заговорах медведь стоит отдельно от других животных: «Избави нас от зверя всякого и бурого медведя». Топтыгу наделяли особенной силой и нередко связывали с лешими и потусторонним миром.

Понятно, что не каждый мог держать дома медведя, но если заходили в село скоморохи, то местные жители старались взять максимум магической силы от дрессированных медведей.

С их помощью изгоняли бесов — мишка слегка придавливал голову больного лапой к земле (так появилось известное выражение «медведь на ухо наступил»).

Определяли пол нерожденного ребенка: если медведь возьмет хлеб у беременной с рыком, ждать девочку, если молча — мальчика. Просили обвести косолапого вокруг дома, чтобы на скотину не напал мор, а хозяева не знали горести.

А чтобы в доме был достаток, каждый норовил вырвать клок медвежьей шерсти, чтобы затем повесить в мешочке над печкой.

Также обязательно наряжались в медвежьи шкуры на Святки, чтобы почтить хозяина леса и покровителя предков, а также принять от него удачу и благополучие.

Можно и сегодня поселить в своем доме лягушку или белку, подкармливать тараканов на кухне или колядовать в медвежьей шкуре. Но, кажется, есть более эффективные и надежные способы улучшения собственного материального состояния.