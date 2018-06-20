Наше оружие, которого немцы боялись больше всего

Советское оружие, которого немцы боялись больше всего

Когда германские войска летом 1941 года вторглись в СССР, выяснилось, что у них нет танка, способного потягаться в открытом бою один на один с советским средним танком Т-34.

Средний танк Т-34

Наибольший в тот период калибр пушки немецких танков Т-III составлял 50 мм, а T-IV вооружался короткоствольной 75-мм пушкой. Т-34 был оснащён длинноствольной 76-мм пушкой и был способен накрывать немецкие танки с дальних дистанций, оставаясь неуязвимым для огня противника. По бронированию Т-34 в 1941 году несколько уступал вражеским танкам. Однако характерной его особенностью являлся наклон лобовой части корпуса под углом 45 градусов. Это при стрельбе по танку прямой наводкой фактически утолщало его броню.

В начале Великой Отечественной войны у немцев было всего 1423 танка T-III и T-IV. В Красной Армии насчитывалось чуть более одной тысячи Т-34. При иных условиях (не будь, например, абсолютного господства люфтваффе в воздухе) Т-34 роковым летом 1941 года смогли бы внести больший вклад в дело победы.

Кроме того, первые бронемашины этого типа подводили иногда по причине технических недоработок. Большинство Т-34 в то лето было потеряно не под огнем противника, а в результате поломок в ходе длительных маршей, а также из-за недостатка топливного снабжения. Танки, выработавшие топливный ресурс, приходилось бросать.

Т-34 сыграли заметную роль уже в первую неделю войны, во время контрударов Юго-Западного фронта под Ровно и Дубно, развернувшихся с 23 по 29 июня 1941 года. Немецким танкистам вскоре пришлось убедиться, что их техника не может тягаться с русской. Они стали избегать прямого столкновения с нашими танками и для отражения советских контрударов привлекали эскадрильи пикирующих бомбардировщиков. Единственным эффективным немецким наземным средством против русских танков в тот момент была 88-мм зенитная пушка (её в 1942 году установят на новых тяжёлых танках «Тигр», которые первыми сумеют превзойти советские танки по мощи вооружения).

Интересное свидетельство оставил известный немецкий танковый командир генерал Гейнц Гудериан. До войны он написал теоретическое исследование о современной танковой войне, где, в частности, высоко оценил технический уровень танков Красной Армии, а также методы его использования.

Гитлер запретил публиковать эту книгу. А во время личной встречи с Гудерианом летом 1941 года фюрер, по воспоминаниям генерала, заметил: «Если бы я знал, что Вы правы в том, что написали о русских танках, я бы вообще не начал эту войну».

Тяжёлый танк КВ-1

Ещё одним советским «чудо-оружием» начального периода войны был тяжёлый танк КВ-1 (« Клим Ворошилов »), приводивший немцев в шок. Аналогов ему в ту пору у немцев просто не было. Будучи вооружён 76-мм пушкой и тремя пулемётами, КВ-1 имел лобовую броню 75 мм, неуязвимую для орудий тогдашних германских танков. Со средней дистанции его можно было поразить только в борт.

Немцы назвали этот танк призраком, так как попадание снарядов 37-мм немецких противотанковых пушек в лобовую броню КВ-1 не оставляло даже вмятин. К началу войны в РККА было около 400 КВ-1. Однако данный супертанк не был лишён недостатков. Его значительно чаще, чем Т-34, приходилось бросать из-за поломок. Большая масса (47 тонн) снижала проходимость танка, несмотря на имеющиеся у него очень широкие гусеницы. Для ведения наступательных действий КВ-1 был малопригоден, зато отлично проявил себя в качестве танка позиционной обороны.

Так, по свидетельству немецкой стороны, в первый день войны в Прибалтике один-единственный КВ-1 два дня воевал чуть ли не со всей 6-й немецкой танковой дивизией, пока его не подбили из 88-мм зенитного орудия. В августе 1941 года в окрестностях Гатчины под Ленинградом рота из пяти танков КВ-1 под командованием старшего лейтенанта З. Колобанова уничтожила 43 вражеских танка, потеряв только один.

Штурмовик Ил-2

Немцы прозвали этот самолёт «чёрной смертью». Главным его назначением было уничтожение бронированных целей и автотранспорта противника. Ил-2 был сам одет в броню, дабы быть защищённым от огня вражеских зенитных пулемётов.

Первый год войны, в течение которого были потеряны 1100 из 1500 Ил-2, выявил недостатки этой машины. Штурмовик становился беззащитной добычей вражеских истребителей, а применяемое им оружие для поражения наземных целей (бомбы, пушки) оказалось недостаточно эффективным. Первый недостаток был сглажен переделкой Ил-2 в двухместный в 1942 году. Сзади пилота, лицом к хвосту самолета теперь располагался стрелок с пулемётом.

Регулярные испытания технологии бомбометания с Ил-2 привели к его оснащению в 1943 году новым типом кумулятивных авиационных бомб, позволявших добиваться более результативного поражения вражеских бронированных объектов. К сражению на Курской дуге Ил-2 стал грозным оружием.

Правда, его недостатками оставались тяжеловесность и плохая управляемость. Кроме того, Ил-2 не был способен к пикированию, а воевал на бреющем полёте с малых высот. Это компенсировалось необыкновенной живучестью самолёта, который мог вернуться на базу, будучи буквально изрешечен. К тому же Ил-2 мог самостоятельно вести воздушный бой с вражескими бомбардировщиками Ju 87, не прикрытыми истребителями.

Из 36 тысяч Ил-2, произведённых за годы войны, были потеряны 23 тысячи, причем только 12 тысяч из них погибли от огня противника. Точное количество уничтоженных с их помощью целей неизвестно.

"Катюша"

Стоит сказать несколько слов о знаменитой «Катюше» (БМ-13). Но здесь придется разочаровать читателя. Боевая эффективность данного оружия сильно преувеличена. Легенду о нем сложили для поднятия боевого духа советских войск. «Катюши» могли применяться только в непосредственной близости от противника и только для ударов по не укрывшейся пехоте, почему-либо сосредоточенной в одном месте. При этом сами "Катюши" не должны были быть обнаружены неприятелем.

Нетрудно догадаться, что такие благоприятные условия на войне складывались редко. Чаще всего подвоз «Катюш» на позиции фиксировался немцами, и реактивные минометы подвергались превентивным артиллерийским обстрелам и авиационным бомбардировкам.

Для прорыва подготовленной обороны противника «Катюши» не годились, тут требовалась настоящая ствольная артиллерия. Известно немало случаев, когда неверная наводка пусковых установок приводила к тому, что их ракеты били в спину нашим наступающим войскам. Единственным их достоинством была крайняя простота в изготовлении.

Так что «Катюши» с их рёвом, наводившим страх на немцев, следует отнести больше к разряду психологического оружия.