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Запрещенные открытия, которые могли изменить мир
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Запрещенные открытия, которые могли изменить мир 

Рамблер 1 час назад
Любопытство и стремление узнать больше об окружающем мире заставляют человека постоянно изобретать что-то новое. И некоторые придумки могли бы серьёзно изменить нашу реальность, если бы их по разным причинам не запретили.
1. В 1948 металлурги Г. В. Курдюмов и Л. Г. Хандрос разработали сплав, который умел восстанавливать форму после деформаций и нагрева до высоких температур. В 1980 году его наконец-то признали, а процесс восстановления формы назвали эффектом Курдюмова. Сплав никеля и титана можно было бы использовать в двигателях для получения дешёвой энергии, но сегодняшние корпорации этого не желают.
2. В 1920 году американский инженер Роял Райф собрал гетеродинный ультрафиолетовый микроскоп, который увеличивал изображение в 50 000 раз. Спустя 14 лет он представил частотный генератор RifeBeamRay, уничтожающий вирусы и патогенные организмы. Американская медицинская ассоциация добилась прекращения исследований в этом направлении.
3. В 2008 году японец Киёши Хиросава из компании «Дженипакс» заявил о создании автомобильного двигателя на воде. Стакана воды хватало на 80 км, испытания показали успешность технологии. Однако через некоторое время компания закрылась, а об изобретателе больше никто ничего не слышал.
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