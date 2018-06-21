Медицинский каннибализм: жуткие исторические факты

Далеко не все факты о прошлом описываются в учебниках, поскольку столетия назад люди жили совершенно по другим правилам, которые могут показаться жестокими. Ученые рассказывают ужасные исторические факты, информация о которых сохранилась до современности.

Демоны

Предсмертные конвульсии, в которых умирают некоторые люди, в Средневековье считали доказательством того, что в тело умершего вселялись демоны. Таких людей после смерти зачастую уничтожали без следа, чтобы помешать проникновению нечистого в мир.

Каннибализм

В средневековой Европе люди действительно занимались каннибализмом, к которому прибегали в медицинских целях. Считалось, что препараты, изготовленные из человеческих органов и останков тел способствуют излечению от множества недугов, а также их применяли в качестве профилактики.

Мумии

Большинство египетских мумий не сохранились до нашего времени, поскольку их продавали за огромные деньги в Европе XVII века. Тогда люди верили, что порошок, полученный из таких останков, может излечить многие болезни.

Людоеды

В прошлом многие племена дикарей являлись каннибалами, а самым известным людоедом считался вождь Фиджи Удре Удре. Существуют упоминания о том, что основной составляющей его рациона было человеческое мясо, и за свою жизнь он съел более 800 человек, павших от рук воинов его племени.

Костяные храмы

Некоторые церкви-усыпальницы изготавливались из костей погибших, которые выкапывали и переносили на новое место захоронения. Такие подземные склепы практически полностью отделаны останками умерших, а также из данного материала изготавливали декоративные изделия: кресты, люстры, арки и другие.

Переплеты для книг

В XVII-XVIII столетиях переплеты для отдельных книг периодически производили из человеческой кожи, поскольку такие работы в то время оказались на пике моды. Такие обложки часто изготавливали для пособий по анатомии и эротики. В наше время в свободном доступе в университетах и среди музейных экспонатов можно найти 47 таких книг.

Викинги

Согласно записям Ахмада ибн Фадлана, путешественника, жившего в V столетии, провод знатных викингов в загробный мир в тот период проходили очень жестоко. Тело умершего вождя в течение десяти дней оставалось в шалаше, построенный на палубе его корабля, возле которого все время дежурила старая женщина. Именовали последнюю, между тем, ангелом смерти. Она брала на себя обязанность охранять девушку-рабыню, а та впоследствии должна была последовать с умершим. Дабы погрузить несчастных в транс, их нередко спаивали алкоголем, а затем подвергали непонятным современного общества ритуалам. В конце девушку попросту пронзали кинжалом, а судно с телами погибших поджигали.