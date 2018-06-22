Секретное супероружие Гитлера

Во время Второй мировой войны немецкие учёные неустанно разрабатывали новые виды оружия. Возможно, если бы война затянулась, Третьему рейху удалось бы завершить эти проекты и получить оружие, которое изменило бы историю планеты.

1. Сухопутный крейсер Landkreuzer P. 1500 Monster — супертяжёлый танк на базе железнодорожного орудия «Дора», вес которого мог составить до 1 500 тонн. Ширина танка должна была составить 15 метров, длина — 40 метров, высота — 8 метров. Управлять им могли 100 человек.

2. Junkers Ju 322 — десантный планер. Его доставлял бы до места самолёт-буксировщик. После этого планер бесшумно и плавно опускался бы на землю с десантом, танками, самоходными орудиями. Junkers Ju 322 — самый большой в мире деревянный планер с размахом крыльев 62 метра.

3. Летающая пилотируемая бомба Fieseler Fi 103R — своеобразная ракета для воинов-камикадзе. С её помощью планировалось уничтожать грузовые корабли и авианосцы противника, в частности предотвратить высадку союзников в Нормандии.

4. Климатическое оружие — один из самых фантастических проектов Третьего рейха. Учёные хотели научить сбивать самолёты противника, вызывая ураганы.