Кто на самом деле был на Луне первым

20 июля 1969 года телевизионные станции всего мира прервали свои обычные программы. Ради чего? Слова «Прямое включение с Луны» пронеслись по экранам и мир замер, пораженный этой новостью. На картинке появляется пыльный, монохромный ландшафт. Модуль. Лестница. Астронавт, спускаясь вниз, неуклюже нащупывает ногой очередную ступень, прыгает вниз. Камера медленно поворачивается, зрители видят груды щебня, гребни пыли, кратеры. Человек в скафандре вынимает флаг из специального держателя. Устанавливает его прямо в грунт и делает шаг в сторону, салютуя. Серп и молот безжизненно повисают в окружающем вакууме.

Алексей Леонов , первый человек в открытом космосе, мог бы стать и первым человеком на Луне. Представленная выше альтернативная реальность советского присутствия на спутнике не так уж далека от истины, как вам кажется.

В феврале этого года мы отмечаем пятидесятилетие высадки советского лунного модуля. Аппарат «Луна-9» осуществил первую мягкую посадку на поверхность Луны. Это было настоящее инженерное чудо, благодаря которому мы поняли очень многое. «Луна-9» проложила путь высадке человека.

Компоновка «Луна-9» очень напоминала посадочный модуль Apollo Moon. Фотографии, присланные аппаратом, смогли показать ученым, как выглядит грунт в реальности.

Кроме того, посадочный модуль продемонстрировал, что поверхность Луны вообще может выдержать человека. Это был настоящий прорыв, показавший всему миру совершенство советской лунной программы.

Естественно, СССР приготовились к следующему этапу — высадке человека. Проект весьма напоминал тот, что был использован впоследствии американцами. Космический модуль был рассчитан на трех человек, один из которых выйдет на поверхность.

Очевидным кандидатом являлся Алексей Леонов. Аппарат, на котором тренировался космонавт, экспонируется в музее на ВВЦ. Он называется посадочный модуль ЛК-3.

Это был амбициозный и вполне выполнимый план. Все компоненты испытаны и готовы к работе, оператор — обладает опытом, которым не может похвастать ни один другой человек планеты.

Все, что требовалось для его осуществления — ракета-носитель. К сожалению, он был не совершенен. Проект Н-1 инженеры доделывали путем выявления неисправностей прямо во время испытаний. Естественно, такая практика не позволяла проводить работы в необходимом темпе и была крайне ненадежна. Каждый новый запуск показывал очередную неполадку.

Последняя попытка была совершена всего за месяц до посадки американцев на Луну. Н-1 показала себя хорошо, однако, руководство решило, что побывать на спутнике уже после соперников — нецелесообразная трата денег.