Кто воспитывал русских императоров

Как особая миссия воспитание будущих монархов было осмыслено в эпоху Екатерины II, которая в его недостатке видела причину всех пороков. Тогда и были заложены основные принципы образования наследников престола и великих князей.

Образовательная система в России появилась ко времени правления государя Алексея Михайловича. Первые образованные наследники — царевич Иван Алексеевич и царевна Софья Алексеевна, обучались по программе Славяно-греко-латинской академии, открытой в Москве в 1687 году. Царица Софья считалась одной из самых образованных женщин в России и продемонстрировала способность к успешному управлению государством. Тем ни менее, ее «образованность» не помогла переиграть в политической борьбе, получившего сравнительно бессистемное обучение Петра Алексеевича.

Чтение и иностранные языки

Важную роль в системе «придворной педагогики» играло пробуждение интереса к чтению и изучению древних и новых языков. Воспитатель царевича Павла Ф. Д. Бехтеев придумал для своего маленького воспитанника особый алфавит, буквы которого были отлиты из свинца в виде солдатиков. Другим способом увлечь маленького князя чтением стало издание небольшой газеты, в которой Бехтеев помещал заметки обо всех, даже самых незначительных поступках самого Павла.

Изучение иностранных языков основывалось на прямом общением с носителями языка, которых как можно раньше зачисляли в штат царственных младенцев. Результаты не заставляли себя ждать. О своем четырехлетнем внуке Александре Екатерина писала, что он очень хорошо понимает по-немецки и еще более по-французски и по-английски.

Для лучшего закрепления и систематизации языковой подготовки к Александру был приглашен швейцарец Фредерик Сезар де Лагарп, подготовивший для наследника колоссальный список рекомендованного чтения. Основу списка составили книги по античной истории и философии с указанием, какие части латинских текстов надо прочесть в оригинале.

«Великой князь Александр Павлович читает с исправностию и когда содержание ему нравится или возбуждает любопытство, он заставляет слушать себя с удовольствием» — так характеризовал Лагарп языковые успехи воспитанника.

Физические упражнения

Физическое развитие и телесные ограничения были неотъемлемой частью воспитания великих князей с самого раннего возраста. Екатерина не скрывала своей боли, вспоминая о том, что не имела возможности препятствовать чрезмерной и отчасти бестолковой опеке нянек и мамушек по отношению к маленькому Павлу, которого «заботами буквально душили».

Внуков — Александра и Константина — напротив, закаливали, с детства приучая к холоду. Великих князей запрещалось перекармливать — их кормили в строго отведенное время. Спали они на твердых волосяных матрасах, в комнате, где всегда было много света и воздуха. Под окнами детской стреляли из пушки, чтобы мальчики привыкали к резким звукам.

Образование наследника включало обучение танцам, верховой езде, фехтованию, а также гимнастические упражнения, дающие, по выражению известного педагога XIX века Грота, возможность молодому человеку «располагать своими физическими силами».

Традиции трудового воспитания наследников престола также были заложены в XVIII веке. Будущий император Павел I, по примеру прадеда, любил работать на станке, обтачивая детали. Его сын Александр уже ребенком рубил дрова, пахал, косил, вскапывал грядки, исполнял обязанности кучера, столяра, маляра. Физический труд неизменно входил в распорядок дня царских детей вплоть до 1918 года: в дневнике императора Николая II , уже лишенного власти, ежедневно упоминается работа, которую царская семья выполняет не по чьему-то принуждению, но по собственной воле.

Благотворительность

«Будьте мягки, человеколюбивы, доступны, сострадательны и либеральны» — так суммировала Екатерина свое представление о личности будущего государя на экземпляре «Телемака», адресованном внуку. Одной из «достойных наследника престола» форм поощрения, которую применял по отношению к великому князю Александру Николаевичу (будущему Александру II) его учитель К. К. Мердер, было право финансовой помощи нуждающимся семьям. Право это надо было заслужить отличной успеваемостью в течение полугода.

Гражданский долг

В записке, поданной Екатерине, учитель ее внука Александра — швейцарец Фредерик Сезар де Лагарп излагал свои убеждения относительно гражданских добродетелей монарха: первой среди них было осознание ответственности за судьбу своих подданных. Поэтому при обучении его всевозможным наукам (а великие князья проходили, помимо гуманитарных дисциплин также экспериментальную физику, химию, математику, географию, астрономию и т.п.) нельзя упускать из виду, что правитель должен быть не физиком, натуралистом или юристом, а в первую очередь — «честным человеком и просвещенным гражданином».

Личный пример

Поскольку все великие князья получали домашнее воспитание, личности воспитателей играли важнейшую роль в формировании мировоззрения будущего государя, становясь им близкими, почти родными людьми. Отбор наставников для великих князей был делом серьезнейшим: допускались исключительно «особы добронравные, поведения, основанного на здравом рассудке и честности, и которые с детьми умели бы обходиться приятно и ласково».

Воспитатели осознавали как величайшую честь, им оказанную так и величайшую ответственность, на них возложенную. «Государь дал мне то, что для меня и целой России есть драгоценнейшего — сына, наследника престола. Да поможет мне Бог исполнить мое великое дело» — писал родным Карл Карлович Мердер.

В свою очередь, и монаршие воспитанники платили наставникам искренней привязанностью. Дневниковые записи Мердера свидетельствуют о том, что во время его болезни Александр Николаевич не скрывал искреннего сочувствия учителю: «Видя меня слабым и страдающим, он заливался слезами, и только силой могли отвести его от моей постели».

Общение со сверстниками

В составленном Гротом в 1858 году «Проекте особого учебного решения для великих князей» отдельно обсуждался вопрос о возможности обучения царских детей в кругу сверстников. Пять-шесть юношей, выбранных по жребию из числа питомцев лучших учебных заведений Петербурга и Москвы, получали право заниматься в том же учебном классе, что и будущий монарх.

Во время летних каникул одноклассники наследника допускались к нему для совместных «ботанических и мореходных» прогулок и занятий гимнастикой. Помимо возможности дружеского общения со сверстниками, важным преимуществом совместного обучения была атмосфера соревнования в учебной аудитории. Следствием ее должны были стать как учебные успехи, так и привычка к умственному труду, формирование воли и характера великих князей.