Собака жила в подвале, а теперь радуется жизни

Всю свою жизнь пудель Биби провела в маленькой клетке в подвале, ее даже ни разу не выпускали на улицу.

Собака жила в питомнике Северной Каролины, ее использовали только для того, чтобы она рожала щенят. Так продолжалось бы и дальше, если бы не спасатели, которые нагрянули проверить, в каких условиях содержат животных. В результате было спасено много животных, в том числе и Биби.

Собаку отправили на лечение в ветеринарную клинику, где она привлекла внимание девушки Брэнды Торторео, работавшей на ресепшн.

"Она была такая маленькая и испуганная, выглядела очень беспомощной", — делится Брэнда.

"Она все время сидела в углу, была напугана до смерти". Конечно, девушка не смогла устоять и взяла Биби себе.

Но когда Биби приехала в свой новый дом, она растерялась: от огромного пространства и множества новых вещей, которых она никогда не видела до этого.

"Она никогда не видела солнца, не знала, как выглядит трава и поначалу всего боялась". Естественно, со временем Биби привыкла и теперь живет в свое удовольствие.