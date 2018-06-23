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Собака жила в подвале, а теперь радуется жизни
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Собака жила в подвале, а теперь радуется жизни 

Рамблер 3 часа назад
Фото: boredpanda.com
Всю свою жизнь пудель Биби провела в маленькой клетке в подвале, ее даже ни разу не выпускали на улицу.
Собака жила в питомнике Северной Каролины, ее использовали только для того, чтобы она рожала щенят. Так продолжалось бы и дальше, если бы не спасатели, которые нагрянули проверить, в каких условиях содержат животных. В результате было спасено много животных, в том числе и Биби.
Собаку отправили на лечение в ветеринарную клинику, где она привлекла внимание девушки Брэнды Торторео, работавшей на ресепшн.
"Она была такая маленькая и испуганная, выглядела очень беспомощной", — делится Брэнда.
"Она все время сидела в углу, была напугана до смерти". Конечно, девушка не смогла устоять и взяла Биби себе.
Но когда Биби приехала в свой новый дом, она растерялась: от огромного пространства и множества новых вещей, которых она никогда не видела до этого.
"Она никогда не видела солнца, не знала, как выглядит трава и поначалу всего боялась". Естественно, со временем Биби привыкла и теперь живет в свое удовольствие.
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