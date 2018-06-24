Белая армия: факты, которые способны шокировать

Белогвардейцы были одной из главных сил в Гражданской войне в России. Немного о Белом движении знает, пожалуй, каждый гражданин нашей страны. Мы расскажем о некоторых фактах, до сих пор остающихся неизвестными широкой общественности.

Грамоте не обучены

Если посмотреть фильмы отечественного кинематографа, то создается впечатление, что белогвардйецы — это сплошь «белая кость», дворяне и аристократы, не чета рабоче-крестьянскому люду Красной Армии. Однако такая картина сильно приукрашена. Абсолютное большинство офицеров Белого движения вышли из разночинцев — непривилегированного сословия, представители которого не принадлежали ни к дворянам, ни к духовенству, ни к купечеству, ни к крестьянству.

Как утверждают историки, ссылаясь на документы Академии Генштаба , далеко не все белогвардейские офицеры были обучены грамоте, многие демонстрировали довольно посредственные знания истории и географии, а также «отсутствие ясности мышления». Конечно, в рядах белых были образованные и очень образованные офицеры, но их принадлежность к представителям голубой крови есть миф, не отражающий действительность.

Идейных было мало

Многие белогвардейские офицеры не отличались идейностью, поэтому нередко сдавались в плен красноармейцам. Так, во время эвакуации Вооруженных сил юга России в Крым в марте 1920 года в плен попали около 10 тысяч офицеров армии генерала Антона Деникина и почти столько же колчаковцев.

При этом большая часть пленных впоследствии была принята в Красную Армию, которая остро нуждалась в квалифицированных кадрах. В связи с большим количеством бывших белых офицеров, желавших стать красноармейцами, большевики ввели квоту — доля экс-белогвардейцев в командном составе рабоче-крестьянской армии не должна была превышать 25 процентов. Лишних отправляли в тыл или на чтение лекций в военные училища.

Белогвардейский «Иуда»

В истории Белого движения есть свой главный предатель — французский генерал Морис Жанен. Во время отступления армии адмирала Александра Колчака на восток в декабре 1919 года Жанен пообещал Верховному правителю России, что доставит его в безопасное место.

Вместо этого поезд с адмиралом 15 января 1920 года прибыл в Иркутск, где Колчак был задержан чехами. Те выдали его эсерам и меньшевикам, а через них адмирал попал в руки большевиков. В феврале он был расстрелян. «Генерал без чести» — такое прозвище получил Жанен за свое предательство.

Трагедия Северо-Западной армии

Северо-Западная армия под командованием генерала Николая Юденича осенью 1919 года вела упорные бои на петроградском направлении с целью захвата столицы. Не сумев достичь своих целей, белые в ноябре начали отступать в Эстонию. Там солдаты и офицеры были разоружены и отправлены в концлагеря.

Находившийся в гибнущей армии писатель Александр Куприн вспоминал, что военнослужащие несколько суток ночевали на голой земле при лютом морозе, не хватало теплой одежды и медикаментов. Наличие крыши над головой в бараках и загонах для скота не слишком спасало положение: там тоже не было кроватей и одеял.

В концлагерях, где содержались белогвардейцы, началась эпидемия тифа. По оценкам историков, от болезни погибли более четырех тысяч человек. Журналист Стефан Рацевич позже вспоминал как на кладбища мчались грузовики с «голыми скелетами», едва прикрытыми рваным брезентом.

Беспредельщик Анненков

Далеко не все участники Белого движения отличались аристократизмом, но были среди белогвардейцев и настоящие мясники. Самым известным из них был генерал Борис Анненков — командующий Отдельной Семиреченской армией.

Среди его «заслуг» — зверское подавление большевистского восстания в Павлорадском и Славогорском уездах. Однажды, захватив участников одного из крестьянских съездов, Анненков лично зарубил 87 человек. Было замучено много непричастных к восстанию людей, казаки Анненкова уничтожали целые села. Так, в Колпаковке были убиты 733 человека, в Подгорном — 200.

При этом в отряде «главмясника» было немало наемников: китайцев, уйгуров и даже афганцев. После поражения Белого движения Анненков скрылся в Китае, однако в 1926 году был выдан СССР. Суд приговорил его к высшей мере наказания — расстрелу.

Ничего святого

Принято думать, что экспроприацией (изъятием) церковных ценностей занимались только большевики. На самом деле приложили к этому руку и белогвардейцы. Хорошо известен рейд 7-8 тысяч сабель под командованием генерала Константина Мамонтова по тылам красных в районе Воронежа в августе 1919 года.

Кроме уничтожения солдат противника и его провианта белогвардейцы хорошо прошлись по местным церквям. Газета «Приазовский край» писала, помимо прочего, что мамонтовцы везут с собой в качестве трофеев иконы в золотых окладах, церковные сосуды и другие ценности. Награбленного было так много, что Деникин создал специальную комиссию по учету трофеев. Икон насчитали 250 штук, остальное церковное имущество уместилось в шести больших ящиках.